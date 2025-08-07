Sénégal–Turquie : Une coopération stratégique renforcée par la signature de plusieurs accords

Le Sénégal et la Turquie ont franchi un nouveau cap dans leur partenariat bilatéral en signant, ce jeudi, plusieurs accords dans des secteurs jugés stratégiques tels que l’énergie, l’agriculture et l’industrie. Ces conventions ont été conclues dans le cadre de la visite officielle de cinq jours du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, à Ankara, à l’invitation du président turc Recep Tayyip Erdogan.

La cérémonie de signature, qui s’est tenue au Palais présidentiel, marque une volonté commune de consolider une coopération déjà dynamique. Pour le président Erdogan, cette visite illustre « un tournant décisif » dans les relations entre les deux pays : « Ce fut un grand plaisir d’accueillir notre cher frère Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, qui joue un rôle clé sur le continent africain. »

Le chef de l’État turc a souligné que les accords signés renforceront davantage les liens économiques entre Dakar et Ankara. Il a notamment réitéré son ambition d’atteindre un volume d’échanges bilatéraux d’un milliard de dollars dans une première phase.

La Turquie s’est dite prête à accompagner le Sénégal dans le cadre de son Programme National de Transformation (Sénégal 2050), notamment à travers l’expertise de ses entreprises dans des secteurs stratégiques. « Les entreprises turques ont mené à bien de nombreux projets au Sénégal. Nous sommes prêts à partager nos expériences pour contribuer aux objectifs de développement du pays », a affirmé Recep Tayyip Erdogan.

Au-delà des questions économiques, la sécurité et la défense ont également occupé une place centrale dans les échanges. Ankara et Dakar ont discuté de mesures communes pour faire face aux défis liés au terrorisme et à la stabilité régionale. Le président turc a salué l’intérêt grandissant du Sénégal et d’autres pays africains pour les équipements de défense turcs.

Lors de leur entretien, les deux dirigeants ont également abordé la situation dramatique dans la bande de Gaza. Recep Tayyip Erdogan a salué la position constante du Sénégal en faveur du peuple palestinien : « La solidarité du Sénégal avec le peuple palestinien est un exemple pour de nombreux pays. »

Le président turc a réaffirmé son engagement à poursuivre la lutte contre le génocide en cours à Gaza, promettant que les responsables de ces crimes seront un jour jugés, « devant la loi et l’histoire ».

Cette visite officielle marque ainsi un renforcement significatif du partenariat stratégique entre Dakar et Ankara, avec une vision partagée du développement, de la paix et de la solidarité internationale.