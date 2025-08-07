Sonko place le Sénégal sur orbite (Par Mactar Dramé)

Le 1er août 2025 restera, sans nul doute, une date charnière dans l’histoire politique contemporaine du Sénégal. Il faut remonter aux années 1984 et 1998 pour retrouver la trace d’un ajustement structurel économique d’une telle envergure, dicté par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international avec, à la clé, des conséquences souvent douloureuses pour les populations.

Entre-temps, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, mais nul n’ignore l’état de délabrement économique et social dans lequel se trouvait le Sénégal au soir du 24 mars 2024, avec son lot de scandales au détriment du contribuable. À ce titre, la fraude des 1 169 fonctionnaires fictifs, qui coûtait à l’État la rondelette somme de 5 700 milliards, les 1 000 milliards du Covid, entre autres, confirment de fort belle manière la maxime du « TEUDD MOUYY DOOKH », honteusement validée par les anciens dignitaires. Quel gouffre financier !

Au regard du « cratère » financier et social hérité du régime sortant, l’antidote – la panacée même – exige un remède à la hauteur du désastre. Voilà tout l’enjeu du Plan ambitieux de Redressement Économique et Social, socle incontournable de l’Agenda national de transformation : Sénégal Vision 2050, lancé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Une politique axée sur le financement domestique, avec pour objectif de financer 90 % de l’initiative à partir des ressources internes, évitant ainsi de nouveaux endettements et renforçant la préférence nationale.

Comme par le passé, dans les moments les plus sombres de son existence, le peuple sénégalais – ce grand peuple – a toujours fait preuve de maturité, en marquant le pas par l’unité des cœurs et le sursaut national en bandoulière.

Dès lors, il est d’un impératif catégorique d’organiser une union sacrée autour du président Bassirou Diomaye Faye et de son chef du gouvernement, pour l’intérêt supérieur de la Nation. Pour relever ce défi, une mobilisation sans condition de toutes les forces vives s’impose. Il est temps de se départir des discours creux et des contingences politiques et politiciennes, pour se retrouver autour de l’essentiel : reconstruire le Sénégal, notre patrimoine commun.

Ce 1er août 2025 marque le souffle d’un nouveau départ pour un Sénégal nouveau, prospère et souverain.

Mutualisons nos forces, nos stratégies et nos idées pour assurer l’éclatante réussite du Plan de Redressement Économique et Social, seul gage d’un développement harmonieux et durable.

L’Afrique retient son souffle. Le monde entier nous observe. Le peuple est dans l’expectative : l’heure de vérité a sonné.

Alors, vaillant peuple sénégalais, unissons-nous pour réaliser le rêve sénégalais.

Unissons-nous pour protéger la patrie des menaces visibles et invisibles, externes et internes.

Unissons-nous, enfin, pour la reconstruction d’un Sénégal « Bou Bess », pour le triomphe à jamais de la Vision 2050.

Pari certes difficile, mais pas impossible.

MACTAR DRAME /PASTEF ESPAGNE