Ghana : Deux ministres périssent dans le crash d’un hélicoptère

Le Ghana est en deuil. Un hélicoptère des forces armées s’est écrasé ce jeudi matin alors qu’il transportait plusieurs hauts responsables gouvernementaux vers la ville minière d’Obuasi. Le ministre de la Défense, Dr Edward Omane Boamah, ainsi que le ministre de l’Environnement, Ibrahim Murtala Muhammed, ont perdu la vie dans l’accident.

Selon les premières informations, l’appareil, en mission officielle, aurait rencontré des difficultés techniques peu après son décollage d’Accra. Des témoins locaux affirment avoir entendu une forte détonation avant de voir l’hélicoptère s’écraser dans une zone boisée à proximité de la région d’Ashanti.

Les secours dépêchés sur place n’ont pu que constater le décès des passagers à bord. Une enquête militaire a été immédiatement ouverte pour déterminer les causes exactes de l’accident.

Le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, a exprimé sa profonde tristesse dans un message à la nation : « Le Ghana perd aujourd’hui deux serviteurs de l’État, dévoués, compétents et profondément engagés pour le développement du pays. »

La nation rendra hommage aux disparus lors d’une cérémonie officielle dont la date sera communiquée ultérieurement. Le drapeau national a été mis en berne en mémoire des victimes.