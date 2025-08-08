Opposition à Pastef…Barthélémy Dias face à un dilemme cornélien

Dans les méandres complexes de la politique sénégalaise, un nom revient avec une persistance qui suscite débat et interrogation. Il s’agit de Barthélémy Dias. L’ex maire de Dakar, figure de proue d’une opposition divisée, se trouve aujourd’hui face à un dilemme cornélien, une équation politique dont la résolution pourrait bien définir son avenir et celui de sa mouvance. D’un côté, la nécessité impérieuse de bâtir une large coalition pour espérer rivaliser avec la machine électorale du PASTEF, largement perçue comme la force politique dominante du moment. De l’autre, le souvenir vivace des alliances passées, des combats d’hier, et des mots parfois cinglants qu’il a lui-même prononcés à l’encontre de potentiels alliés d’aujourd’hui.

Barthélemy Dias revient dans le jeu politique. Le nouvel opposant a été déchu de son mandat de député avant de perdre la mairie de Dakar. Après cette épisode douloureuse, il était dans son coin. Mais depuis quelques jours, il passe à l’offensive. Il ne rate plus l’occasion de critiquer le régime en place. Loin de s’en limiter là, il est en train de mettre sur pied une force pour faire face aux patriotes. C’est ainsi qu’il a lancé le mouvement «Sénégal Biniou Bokk».

Aujourd’hui dans l’opposition, Barthélemy Dias est face à un grand dilemme. On se souvient de ses diatribes enflammées contre des figures de l’ancien régime, des noms qu’il a publiquement fustigés, les accusant de tous les maux. Aujourd’hui, alors qu’il évoque la construction d’un large front pour « changer le Sénégal », ces mêmes figures refont surface, pressenties comme des partenaires potentiels. Comment, dès lors, justifier un tel virage à 180 degrés ? Comment expliquer aux électeurs une réconciliation avec ceux qu’il a jadis critiqué ? L’exercice de la politique, dans sa dimension la plus pragmatique, exige parfois de tels compromis. Mais dans le cas de Barthélémy Dias, la ligne de démarcation entre pragmatisme et reniement est d’une finesse qui pourrait s’avérer fatale.

Cependant, les défis ne s’arrêtent pas là. Une autre équation, plus récente mais tout aussi complexe, s’invite dans le jeu politique de Barthélémy Dias : sa récente séparation avec Ousmane Sonko et le PASTEF. Si cette alliance a été un atout majeur dans le passé, elle représente aujourd’hui un fardeau lourd à porter. Car si l’objectif est de battre le PASTEF, comme l’affirment de nombreux observateurs, comment Dias peut-il se défaire de l’ombre tutélaire de Sonko avec qui il a combattu sous le régime de Macky ? La question est simple : comment battre un adversaire avec lequel on est étroitement lié, politiquement et idéologiquement, depuis des années ?

Les élections législatives de 2024 ont servi de baromètre à la fois pour le PASTEF et pour ses alliés. Dans le cas de Barthélémy Dias, les résultats dans sa propre circonscription ont suscité de nombreuses interrogations. Une défaite dans son propre bureau de vote, un fief qu’il pensait acquis, a été perçue par beaucoup comme un signal d’alarme. Loin de renforcer sa position, ces résultats ont mis en lumière la fragilité de son assise électorale, soulevant une question fondamentale : si Dias ne peut pas gagner dans son propre fief, comment peut-il espérer remporter la bataille à l’échelle nationale ?

Le véritable défi pour Barthélémy Dias, au-delà de la formation d’une nouvelle alliance politique, réside donc dans sa crédibilité. La politique, plus qu’un jeu d’alliances, est une question de confiance. Les électeurs sénégalais, particulièrement attentifs à la cohérence et à la constance de leurs leaders, sont en droit d’attendre des explications. D’un côté, ils pourraient interpréter ces alliances comme un signe de maturité politique, une capacité à dépasser les clivages passés pour le bien commun. De l’autre, ils pourraient y voir un opportunisme flagrant, un revirement calculé qui trahit les idéaux de la première heure.

En fin de compte, l’avenir politique de Barthélémy Dias est suspendu à un fil. La réponse à ses dilemmes ne se trouve pas dans les couloirs feutrés des négociations politiques, mais dans le cœur et l’esprit des électeurs sénégalais. La capacité de Dias à justifier ses choix, à donner un sens à ses alliances, et à maintenir un discours cohérent, sera le véritable test de son leadership. Faute de quoi, il pourrait bien, comme le suggère la sagesse populaire, passer à la VAR comme le Pastef aujourd’hui, un arbitrage implacable qui risquerait de l’exclure du jeu politique.

Le dilemme de Barthélémy Dias, en somme, est un miroir des tensions et des contradictions qui animent la politique sénégalaise. Entre la nécessité de s’allier pour exister et l’impératif de rester fidèle à soi-même, il devra faire un choix. Un choix qui, quel qu’il soit, définira non seulement son destin, mais aussi celui de l’opposition sénégalaise tout entière. L’heure de la décision approche, et le verdict sera sans appel.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn