Une jeune fille de 16 ans droguée et violée par un commerçant…à Rouen

Les faits se sont déroulés dans la nuit de lundi à mardi dans le centre-ville de Rouen, en Seine-Maritime.

Vers 23H30, un commerçant a invité une jeune fille de 16 ans à son domicile. L’adolescente ne s’est pas méfiée car elle avait déjà fait un stage dans son commerce.

La jeune femme a pris un verre dans son appartement. Et, après, elle ne se souvient plus de rien.

L’adolescente s’est réveillée le lendemain vers 15H00, couverte de blessures. Elle a pris la fuite et s’est réfugiée chez des proches. La victime a ensuite déposé plainte.

Le suspect, âgé de 29 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. Cet homme est déjà connu des services de police pour exhibitionniste et tentative de viol.

