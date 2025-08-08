People

Un enfant de 5 ans chute mortellement du 8ème étage…à Sarcelles

Par Niakaar
Le drame s’est produit mardi soir dans le quartier des Vignes-Blanches à Sarcelles, dans le Val d’Oise.

Vers 19H00, un enfant de 5 ans a échappé à la vigilance de sa grand-tante et des membres de sa famille. Il a enjambé le balcon de l’appartement et basculé dans le vide.

Il a chuté du 8ème étage, avant de s’écraser au sol.

Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès du petit garçon.

Issu d’une famille installée de longue date à Sarcelles, l’enfant était résident du Mali, où ses parents étaient repartis vivre.

Il passait ses vacances en France, tandis que ses parents avaient dû retourner chez eux.

Source : F D

