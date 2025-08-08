Pape Malick Ndour : « Le coût de la vie est devenu insoutenable »

Face à une inflation persistante et à la hausse continue des prix des produits de première nécessité, l’Alliance pour la République (APR) sonne l’alarme. Lors d’une conférence de presse, le parti de l’ex-président Macky Sall a dénoncé une gouvernance économique qui, selon lui, accentue les difficultés sociales au lieu de les soulager.

L’ancien ministre de la Jeunesse a fustigé l’attitude des autorités : « Pendant que le Premier ministre et le président se pavanent en avion, ils projettent de soutirer des milliards au monde rural. Ce plan maintiendra les paysans dans une misère noire et un appauvrissement indescriptible. »

Pape Malick Ndour, coordinateur national des Cadres républicains, estime que « le coût de la vie est devenu insoutenable pour les ménages modestes ». Il juge le plan de redressement présenté par le gouvernement « déconnecté des réalités quotidiennes » et l’accuse de vouloir élargir brutalement l’assiette fiscale tout en supprimant des subventions essentielles, au risque d’asphyxier les plus vulnérables.

Selon lui, « la pression fiscale envisagée est non seulement excessive, mais elle intervient à un moment où les Sénégalais sont déjà à bout ». L’APR craint qu’un tel programme ne fragilise encore plus le pouvoir d’achat, n’accentue les inégalités et n’efface les acquis des politiques sociales précédentes.

Le parti, repris par Seneweb, prévient : l’État risque de plonger dans une spirale périlleuse, entre ponction accrue sur les ménages et réduction des dépenses sociales, deux scénarios qui pèseraient lourdement sur les plus pauvres.