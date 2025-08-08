APR : Offensive contre le plan de redressement du gouvernement

L’Alliance pour la République (APR) a vivement attaqué le plan de redressement économique et social présenté début août 2025 par le Premier ministre Ousmane Sonko, le qualifiant de « dangereux », « injuste » et marqué par une « fiscalisation sauvage ». Selon Mame Gueye Diop, porte-parole du parti, ce programme risque d’aggraver la crise sociale et économique, alors que « le peuple est déjà épuisé ».

Le parti dénonce une violation de la Constitution, estimant que ce plan, qui remplace le Plan Sénégal Émergent (PSE) sans adoption parlementaire, a été présenté comme une initiative personnelle du Premier ministre, en contradiction avec l’article 42.

Pour l’APR, il s’agit d’un « ajustement structurel déguisé » aux effets potentiellement dévastateurs : hausse du coût de la vie, perte d’emplois et pression fiscale accrue, notamment sur le monde rural, avec la mobilisation annoncée de 600 milliards FCFA auprès des paysans. Le parti accuse également le gouvernement de vouloir céder des actifs stratégiques et privatiser silencieusement des terres agricoles et militaires, mettant en danger la souveraineté foncière.

L’APR pointe des incohérences dans les chiffres du plan — évalué entre 5 667 et 6 202 milliards FCFA — et dénonce un endettement massif (10 200 milliards en deux ans) pour un faible niveau d’investissement en 2025.

Enfin, le parti critique la « communication spectacle » du gouvernement, accusant le régime de masquer les tensions internes par une mise en scène au Grand Théâtre. Il rejette le plan dans sa totalité, appelle à la mobilisation et promet de poursuivre le combat sur le terrain politique et dans la rue, tout en réclamant la libération de plusieurs responsables qu’il qualifie d’« otages d’opinion ».