Turquie : Ousmane Sonko s’est entretenu avec Erdogan

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a été reçu en audience par le président turc, Recep Tayyip Erdogan, ce jeudi au palais présidentiel d’Ankara, dans le cadre de sa visite officielle de cinq jours en Turquie, rapporte l’envoyé spécial de l’APS. Les deux dirigeants ont passé en revue la garde républicaine avant leur tête-à-tête, marquant un moment clé de ce déplacement visant à renforcer les relations bilatérales.

Arrivé mercredi à Ankara, Sonko, invité par Erdogan, est accompagné d’une délégation comprenant les ministres Yassine Fall (Intégration africaine et Affaires étrangères), Abdourahmane Sarr (Économie, Plan et Coopération) et Serigne Guèye Diop (Industrie et Commerce), ainsi que Birame Soulèye Diop (Énergie, Pétrole et Mines), Mabouba Diagne (Agriculture, Souveraineté alimentaire et Élevage) et Birame Diop (Forces armées).

Après avoir visité le mausolée de Mustafa Kemal Atatürk, Sonko poursuivra sa visite à Istanbul pour des réunions avec le patronat turc, des signatures de contrats et une rencontre avec la communauté sénégalaise, avant son retour à Dakar le 11 août.