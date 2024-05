Les coups bas de Macky à Mimi, Diomaye et Sonko…Il ne lâche rien

Même déchu, Macky Sall veut toujours tout contrôler au Sénégal. Cet ancien Président qui travaille pour la France comme Envoyé spécial du Président Macron, n’a pas l’intention de laisser son successeur travailler en paix et n’a non plus pas l’intention de laisser respirer ses ennemis. Il veut toujours faire l’actu mais aussi il se signale par les coups bas contre les nouveaux dirigeants et surtout ses anciens alliés qu’il a jurés de détruire. Il s’en prend à Sonko, Diomaye et Mimi Touré. Macky Sall croit qu’il a toujours le pouvoir de faire et de défaire.

C’est Lansana Gagny Sakho qui définit le mieux Macky Sall. Pour Lansana Gagny Sakho, Macky Sall va activer ses proxy insulteurs comme d’habitude. « Il fait pitié à la limite. Le pauvre, il pense qu’il est toujours Président du Sénégal ». C’est dire que même, ayant quitté le pouvoir et loin du Sénégal, l’ancien Président de la République cherche à être le maître du jeu politique. Il cherche à contrôler tout au Sénégal.

Eh oui, Macky Sall a activé ses insulteurs pour s’en prendre à Mimi Touré. Il a fait fuiter des conventions entre le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et la presse. Des conventions pourtant légales et tout à fait normales qui n’ont rien d’illégales ni de compromettantes. Seulement Macky Sall a juré de s’en prendre à Mimi Touré en cherchant à mouiller et à ternir l’image de cette dernière auprès du public.

Macky Sall cherche à nuire aux bonnes relations entre Mimi Touré et le duo Diomaye-Sonko. Ça lui fait mal de voir Mimi Touré aux côtés de Diomaye Faye. Mais qui a poussé Mimi Touré à se radicaliser aux derniers instants de son régime ? C’est pourtant lui Macky Sall qui a humilié Mimi Touré en lui retirant la présidence de l’Assemblée nationale qui lui était prédestinée. Alors que c’est Mimi Touré qui a accepté de se mettre aux devants de la scène en conduisant à la victoire la liste de Benno Bokk Yaakaar (BBY) aux dernières élections législatives. Face à l’opposition qui ne cessait de monter en puissance, Mimi Touré s’est battue vaillamment.

Ces temps-ci, Mimi Touré a injustement été attaquée par des sbires envoyés par Macky Sall. Mais Mimi Touré a ses défenseurs et les insulteurs de Macky Sall ont été remis à l’ordre par le mouvement MIMI.

La coordination du Mouvement pour l’intégrité, le mérite et l’indépendance (MIMI) de Dakar accuse le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye « de tirer les ficelles depuis l’étranger », cherchant à nuire à la réputation de leur leader : « Il s’est lancé dans une tentative désespérée de porter atteinte à la réputation de (Mimi) à qui il ne pourra jamais pardonner de l’avoir farouchement combattu contre le troisième mandat dont il rêvait ».

Pour Macky Sall, tous les malheurs qui lui arrivent sont dus en partie à Mimi Touré. Alors que c’est lui qui a poussé celle que l’on surnomme la « dame de fer » à se radicaliser contre son régime. Au lieu de s’en prendre à lui-même, il envoie ses insulteurs s’en prendre à Mimi Touré. La réponse du mouvement MIMI aux insulteurs et à Macky Sall s’est montrée sèche et ferme.

Mais l’ancien président ne s’arrête pas là. Il fait fuiter les infos dans une presse étrangère sur ses relations avec les nouvelles autorités. On a vu un journal panafricain titrer : « L’accord secret conclu entre Macky Sall, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ». Et ce même journal fait des révélations sur les relations entre Bassirou Diomaye Faye, Macky Sall et son fils Amadou Sall. Macky Sall agit et fait tout pour faire croire que c’est lui qui a permis à Bassirou Faye de remporter l’élection présidentielle de mars 2024 dès le premier tour.

Pourquoi tout ça maintenant ? Macky Sall veut montrer qu’il a participé à l’avènement du duo Diomaye-Sonko au pouvoir. Si tel est le cas, Macky Sall serait un homme très dangereux qui a sacrifié son propre camp pour l’opposition. Il a laissé Amadou Ba faire face seul aux autres candidats. Alors que ces derniers battaient campagne avec le plus grand calme et la plus grande sérénité, Amadou Ba lui se faisait attaquer par des énergumènes envoyés par Macky Sall.

L’ancien président qui a quitté le Sénégal aussitôt après avoir transmis le pouvoir à Bassirou Diomaye Faye, pour se mettre au service de la France et d’Emmanuel Macron, veut toujours avoir un œil sur le pays.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn