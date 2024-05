Sonko et Diomaye perdent leur projet dans la «poubelle» du PSE de Macky

Rupture ! C’est le maître mot que le nouveau régime a vendu aux sénégalais. Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre, Ousmane Sonko, avait promis de profonds changements dans le pays. Avant son élection, Diomaye Faye a aussi vendu aux sénégalais un projet qui devrait développer le Sénégal. Mais cela s’etait avant d’accéder au pouvoir. Maintenant qu’il est au sommet de l’État, le président de la République issu du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est rattrapés par les réalités. Désormais, il est obligésde gouverner avec le PSE de son prédécesseur.

Une équipe du Fonds Monétaire International (FMI), dirigée par Edward Gemayel, a séjourné au Sénégal du 25 avril au 3 mai 2024, pour faire le point sur les développements économiques et politiques récents et jeter les bases de discussions de la seconde revue du programme soutenu par le FMI. Beaucoup de sénégalais ont failli ne pas être au courant de cette visite. Les nouvelles autorités étaient plus préoccupées à parler de la question foncière que de cette visite. Fort heureusement, l’institution de Bretton Woods est revenue sur cette visite.

Et faut dire que les conclusions de cette visite ne vont pas plaire à certains radicaux du Pastef. «Les données préliminaires pour la fin de l’année 2023 indiquent que le programme soutenu par le FMI reste globalement sur la bonne voie. Toutefois, pour atteindre l’objectif de déficit budgétaire de 3,9 % du PIB fixé pour la fin de l’année 2024, il faudra prendre des mesures ambitieuses pour rationaliser les dépenses fiscales et améliorer l’efficacité des dépenses. Ces mesures devraient être prises dans le cadre d’un budget rectificatif qui permettrait la réalisation de l’objectif régional de déficit budgétaire de 3 % du PIB en 2025», a déclaré Edward Gemayel après leur visite.

En français simple, le FMI déclare que le PSE (Plan Sénégal Émergent) est toujours sur la bonne voie. Ainsi, «les nouvelles autorités ont réaffirmé leur engagement à poursuivre le programme actuel soutenu par le FMI. Elles reconnaissent que les principaux piliers du programme s’alignent sur leurs propres objectifs stratégiques, à savoir : améliorer la résilience budgétaire et réduire les vulnérabilités de la dette, renforcer la gouvernance, promouvoir la transformation structurelle de l’économie et renforcer la résilience au changement climatique». Un projet dont Amadou Bâ était le principal artisan sous le régime de Macky Sall.

Pourtant les nouvelles autorités n’ont jamais voulu du PSE. «Si moi Ousmane Sonko je suis élu, son plan Sénégal Endettement je le mets à la poubelle», avait déclaré l’actuel premier ministre. Le maire de Ziguinchor avait promis de mettre en marche son programme «Jotna». Malheureusement, cette promesse de campagne ne sera pas réalisée aujourd’hui. Sonko et Diomaye vont devoir faire avec le projet qu’ils voulaient jeter à la poubelle. Car c’est en ce projet, piloté par l’ancien premier ministre Amadou Ba, que le FMI a confiance. Et non un projet dont les contours ne sont pas encore tracés.

Finalement et malheureusement pour Ousmane Sonko, c’est son projet «Jotna» qui est dans la poubelle. Décidément, Macky Sall a trouvé la bonne formule pour encore laisser ses marques dans ce pays. Le nouveau régime est rattrapé par les réalités politiques. Le tandem Bassirou Diomaye-Ousmane Sonko ne peut pas changer les règles du jeu en plein match. Ces nouvelles autorités sont obligées de suivre les règles déjà établies. Ce qui veut dire que la rupture ce n’est pas pour demain !

On peut tout reprocher à Macky Sall sauf ses prouesses dans les infrastructures. Politiquement, Macky a vendu son parti. Il a comploté contre son candidat. L’ancien président est aussi pointé du doigt sur la manière dont il a gouverné le Sénégal. Mais personne ne dira qu’il n’a rien fait pour développer le Sénégal. Le Train Express Régional (TER) est l’une de ses plus grandes réalisations. Et quand on jette un coup d’oeil sur le PSE, on se rend compte que c’est un excellent projet pour développer un pays.

Malheureusement, Macky et ses hommes n’ont pas su exploiter le PSE à fond. Une erreur que Bassirou Diomaye Diakhar Faye doit rectifier. Lui et son premier ministre ne devront prendre que les bons côtés de ce projet pour une solution durable aux problèmes des sénégalais. La population attend la matérialisation des promesses de campagne de Pastef !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru