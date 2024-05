Macky se moque de l’APR et l’insulte…le bétail politique applaudit

A peine arrivé à Dakar, le chef de l’opposition, Amadou Bâ, fait bouger les lignes. Le patron de l’APR, Macky Sall a senti le danger avec ce retour et a décidé de relancer ses troupes. Une décision bien accueillie par les militants de l’APR qui n’ont pas su détecter l’humiliation qu’ils viennent de subir de la part de celui qui se dit leur chef. Ces militants et responsables de l’APR viennent de démontrer à la face des Sénégalais qu’ils ne sont qu’un bétail politique dans l’enclos des Faye-Sall. Macky Sall vient de les insulter et ils applaudissent.

Dans un communiqué, « le Secrétariat exécutif national (SEN) de l’Alliance Pour la République (APR) demande à l’ensemble des militants, de commencer à prendre les dispositions nécessaires pour le succès de ces moments d’animation politique, notamment par la mobilisation, l’ouverture, la solidarité et le consensus ». Macky Sall sent subitement qu’il a laissé un parti en quittant rapidement le Sénégal après sa passation de service avec Bassirou Diomaye Faye. Ce qui est une attitude curieuse.

C’est sur instruction de Macky Sall que le SEN de l’APR a lancé la remobilisation des troupes. Et les militants applaudissent cette mesure qui apparaît comme une foutaise et une humiliation majeure. Car, derrière cet acte de Macky Sall, se cachent des motivations politiques malsaines. Restructurer l’APR, remobiliser, relancer les troupes, est le cadet des soucis de Macky Sall qui, tout le monde le sait, n’agit en ce moment que pour ses propres intérêts rien que pour protéger sa famille.

Pour le reste, Macky Sall a abandonné tous les militants de l’APR à leur sort. Aussitôt, après sa passation de service avec Bassirou Diomaye Faye, Macky Sall a tourné le dos à l’APR, il a pris l’avion et est parti s’installer dans une oasis marocaine avec un contrat Élyséen en poche. Macky Sall perçoit tous les mois un salaire de l’Elysée. Il a bien assuré ses arrières et peut se la couler douce en ce moment loin du Sénégal sans se soucier de la situation politique nationale.

Macky Sall a pris sa famille et l’a mise à l’abri. Tous ses compagnons politiques sont restés au Sénégal avec leur famille et attendent avec frayeur les redditions des comptes. Macky Sall, le vrai responsable de toutes leurs actions car ayant reçu des instructions, a quitté le pays. Aujourd’hui, loin du Sénégal avec sa famille, il ose leur dire de remobiliser les troupes de l’APR. Et comme des esclaves qui se plaisent dans leur condition d’aliénation, les militants applaudissent cette décision.

Macky Sall se moque ainsi des militants et des responsables de son parti qui sont restés au Sénégal. D’anciens ministres qui ne peuvent pas sortir du pays. D’anciens Directeurs généraux qui sont tenus de rester au Sénégal en attendant la reddition des comptes. Macky Sall a mis sa famille à l’abri au Maroc et aux Etats Unis et il travaille pour la France pour maintenir son niveau de vie élevé. Et il demande aux pauvres militants dans la galère de remobiliser les troupes. De qui se moque ce Judas politique ?

Que l’APR se déchire et se transforme en lambeaux, est le cadet des soucis pour l’ancien président. Seulement depuis que la nouvelle du retour de Amadou Ba au Sénégal, a fait le tour du monde, il fait tout pour liquider politiquement ce dernier. Non content d’avoir trahi Amadou Ba lors de l’élection présidentielle, permettant ainsi la victoire éclatante de Bassirou Diomaye Faye, Macky Sall cherche à rayer définitivement de la scène politique nationale son ancien Premier ministre.

Amadou Ba porte aujourd’hui la casquette de principal chef de file de l’opposition. Ce qui a pour don de faire sortir de tous ses gonds, Macky Sall. Ce dernier ne veut plus entendre parler de Amadou Ba. Son seul souhait est de le liquider politiquement. Pour parvenir à ses fins, Macky Sall se sert de l’APR. Son seul désir est de se saisir de la machine de l’APR pour éliminer définitivement Amadou Ba de la scène politique nationale.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn