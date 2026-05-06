Yeumbeul : Il viole à répétition sa nièce…la famille tente d’étouffer l’affaire

Le Commissariat d’arrondissement de Yeumbeul a procédé, le 2 mai 2026, à l’arrestation et au placement en garde à vue d’un individu accusé de viols répétés sur une mineure âgée de huit ans.

L’affaire a éclaté le 30 avril, lorsque le directeur d’un établissement scolaire, accompagné de deux Badianou Gokh et de l’enseignante de la victime, a saisi les autorités. L’alerte a été donnée par l’enseignante après que l’élève, née en 2018, s’est confiée sur les sévices subis.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la fillette vivait sous le même toit que son agresseur, son oncle paternel, frère cadet de son père. Les abus se seraient produits la nuit, en l’absence de l’oncle tuteur. Fait aggravant, l’enfant a affirmé que son père et d’autres membres de la famille étaient informés de la situation, mais que le père aurait demandé un règlement interne, évitant ainsi une dénonciation officielle.

Sous la pression exercée sur le tuteur légal, le mis en cause a finalement été localisé et interpellé le 2 mai. Lors de son interrogatoire, il a reconnu l’intégralité des faits. Il a été placé en garde à vue.