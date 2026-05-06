Mbour : Une jeune femme jugée pour le suicide de son copain…après leur rupture

S. Bâ a été jugée, ce mardi au tribunal correctionnel de Mbour, pour non-assistance à personne en danger. Elle est suspectée d’être impliquée dans la mort de son ex-petit-ami, C. T. Baldé. Ce dernier s’est suicidé quelques instants après que la jeune dame l’a plaqué.

La rupture est intervenue vendredi 26 juin 2020, d’après L’Observateur, qui a assisté au procès de S. Bâ, placée sous mandat de dépôt à la prison de Mbour avant de bénéficier d’une liberté provisoire quelques mois plus tard. D’après le récit repris par le journal du Groupe futurs médias, ce jour-là C. T. Baldé contacte sa copine et l’invite chez sa sœur à Warang.

Cette dernière se présente au rendez-vous. À peine les deux amoureux entament la discussion que S. Bâ annonce à son hôte sa décision de rompre avec lui. «C. T. Baldé oppose un niet catégorique et verse même dans la menace», souligne le quotidien du Groupe futurs médias.

S. Bâ reste inflexible. Elle se lève et prend congé. Elle rentre à Mbour avant de rejoindre Kolda le même jour. Le 29 juin, la terrible nouvelle tombe : «elle est jointe au téléphone par un frère de C. T. Baldé qui l’informe de son décès», rembobine le journal.

S. Bâ sera arrêtée plus tard et placée sous mandat de dépôt à la prison de Mbour, pour non-assistance à personne en danger. Il bénéficiera d’une liberté provisoire en attendant son procès.

A la barre, rapporte L’Observateur, la jeune femme est apparue sereine. Elle a nié toute implication dans le suicide de son ex-petit-ami dont elle a dit beaucoup de bien. «C. T. Baldé avait des soucis personnels, mais il était pieux et correct. Notre couple n’avait aucun problème», déclare-t-elle dans des propos repris par le journal. La mise en cause a juré ignorer pourquoi Baldé a choisi de se donner la mort.

Même son de cloche pour H. Baldé, sœur de la victime, venue témoigner. C’est dans sa maison que le drame s’est produit. Elle a signalé qu’elle était au courant de la relation entre son frère et S. Bâ, mais a reconnu qu’elle n’y était pas favorable.

«Dans son réquisitoire, le procureur de la république a demandé l’application de la loi. Le délibéré est fixé au 6 juillet 2026», conclut L’Observateur.