Diomaye Président…la coalition face au défi de la « Com’ » de combat

L’euphorie de la victoire a laissé place à une réalité brutale : au sommet de l’État, le vide communicationnel est un luxe que Bassirou Diomaye Faye ne peut plus se permettre. Pendant que le Président s’attelle à la lourde tâche de la refonte institutionnelle, un déséquilibre flagrant s’est installé dans l’arène de l’opinion. La coalition qui porte son nom semble s’être perdue dans la bataille de la «Com’», laissant le champ libre à une machine Pastefienne dont la puissance de saturation finit par fragiliser l’image de celui qu’elle est censée porter.

Il est temps de sortir du déni : la communication de parti, aussi efficace soit-elle pour mobiliser les foules, ne saurait se substituer à une stratégie de défense de l’institution présidentielle. Aujourd’hui, Bassirou Diomaye Faye se retrouve exposé, sans gilet pare-balles médiatique, face à une narration qui, parfois, l’éclipse. La Coalition Diomaye Président doit cesser d’être une simple étiquette électorale pour devenir une force d’interposition capable de filtrer les assauts et de restaurer la solennité de la fonction.

Ce constat impose une rupture doctrinale au sein de l’état-major dirigé par Aminata « Mimi » Touré. Jusqu’ici, la stratégie de la coalition a été celle de la retenue et d’un respect presque paralysant des convenances. Or, dans une ère de guerre hybride de l’information, le politiquement correct est une arme émoussée. La « bande à Mimi » doit comprendre que la courtoisie n’est pas une stratégie de défense et que l’effacement actuel ressemble de plus en plus à une désertion face à l’hégémonie de la communication patriotique.

L’urgence pour la coalition Diomaye Président est à la création d’une structure de riposte autonome, un véritable état-major de communication de «combat». Cet appareil doit être capable de porter le fer là où le Président ne peut descendre, de justifier les arbitrages complexes et de répondre coup pour coup aux narratifs dominants. La coalition a le devoir de redevenir le bouclier qui encaisse les chocs pour permettre au Chef de l’État de rester au-dessus de la mêlée.

Le défi pour Mimi Touré est de transformer ce conglomérat de personnalités en une machine politique coordonnée. Il ne s’agit plus de publier des communiqués de soutien laconiques après chaque tempête, mais d’anticiper, de saturer l’espace avec une vision présidentielle claire et de briser le monopole de la parole militante. La légitimité du Président Diomaye ne doit plus dépendre uniquement du bon vouloir de la communication de Pastef, mais de la solidité de son propre socle allié.

Professionnaliser cette offensive demande une rigueur intellectuelle qui dépasse le simple slogan. Il faut réinvestir les plateaux, les réseaux sociaux et la presse écrite avec un niveau de discours qui impose le respect tout en marquant son territoire. La Coalition Diomaye Président doit assumer une forme d’agressivité stratégique, non pas pour diviser le camp majoritaire, mais pour assurer que la voix du Président ne soit pas étouffée par le vacarme des logiques partisanes.

Sans ce rééquilibrage, le quinquennat risque de subir une érosion prématurée de son autorité. Un Président que l’on ne défend pas avec vigueur est un Président que l’on finit par attaquer impunément. Si la coalition refuse de monter au front, elle condamne Bassirou Diomaye Faye à une solitude périlleuse où chaque critique devient une blessure directe, faute d’avoir su bâtir une ligne de défense crédible et audacieuse.

Le rôle historique de la coalition est de garantir que le Président appartient à la Nation, et non à un seul appareil de formation. En se dotant d’une autonomie narrative, elle protège l’équilibre du pouvoir et évite que la présidence ne devienne l’otage des passions d’un parti. C’est un exercice d’équilibriste, certes, mais c’est le prix de la survie politique et de la réussite de la transition promise aux Sénégalais.

Le salut de l’image présidentielle passera par un sursaut de fierté de ses alliés. Mimi Touré et son équipe tiennent entre leurs mains les outils d’un redressement nécessaire. En troquant le politiquement correct pour une communication de combat, ils redonneront à Bassirou Diomaye Faye la stature et la protection dont il a besoin pour transformer son mandat en un succès historique.

La rédaction de Xibaaru