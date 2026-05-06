Actes contre nature : Le « mara milliardaire » placé sous mandat de dépôt

Le marabout Serigne Abdoulaye Faye a passé sa première nuit en prison ce mardi. Selon Seneweb, le « mara milliardaire » a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du 2e cabinet près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, conformément au réquisitoire introductif du procureur Saliou Dicko.

Serigne Abdoulaye Faye est cité dans une affaire d’actes contre nature et de viol sur mineur. Et malgré ses dénégations, il a été placé en détention.

Pour rappel, Serigne Abdoulaye Faye s’était réfugié en Gambie où il a été arrêté et remis aux autorités sénégalaises via Interpol, avant d’être mis à la disposition de la Division des investigations criminelles (DIC). Déféré le lundi, il avait fait l’objet d’un retour de parquet.