Un ado à trottinette tabassé par 20 jeunes…il s’agissait d’un tueur à gage

Les faits se sont déroulés dimanche 26 avril dans le quartier du Plan à Valence, dans la Drôme.

Il était 18H00, quand un adolescent de 16 ans effectuait des allers-retours à trottinette devant un bureau de tabac, tout en filmant avec son téléphone.

Etant inconnu dans le quartier, il a rapidement été repéré par des jeunes.

Une vingtaine d’individus ont encerclé le garçon et l’ont passé à tabac.

Les policiers, arrivés sur les lieux, ont pris en charge la victime. Ils ont découvert sur lui un pistolet de calibre 9 mm et un second chargeur.

L’adolescent a été placé en garde à vue pendant 96 heures.

Selon les éléments de l’enquête, l’adolescent originaire de Saint-Etienne aurait été recruté via des messageries chiffrées sur les réseaux sociaux pour exécuter un contrat. Les enquêteurs évoquent un deuxième dossier similaire dans la semaine à Valence.

Il a été placé en détention provisoire.

Source : F D