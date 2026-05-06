Affaire Tabaski Ngom : Moustapha Diop placé sous contrôle judiciaire, mais…

La Chambre d’accusation financière a rendu ce mercredi 6 mai une décision favorable à Moustapha Diop dans l’affaire Tabaski Ngom. Sur requête de ses avocats, dont Me Baboucar Cissé, elle a ordonné la mainlevée du mandat de dépôt et le placement du maire de Louga sous contrôle judiciaire selon des sources de Seneweb.

Aux termes de la décision, Moustapha Diop est astreint à trois obligations : ne pas quitter le territoire national sans l’autorisation du juge d’instruction, remettre son passeport au greffe du cabinet d’instruction et se présenter au cabinet le premier lundi ouvrable de chaque mois.

La juridiction rappelle que toute violation de ces obligations expose le mis en cause à un placement en détention provisoire.

Cependant, malgré cette décision, le maire de Louga ne recouvrera pas la liberté pour autant. Il demeure incarcéré en raison d’une autre procédure judiciaire distincte, relative aux fonds Covid et dans laquelle il est toujours sous le coup d’un mandat de dépôt.

Source : Seneweb