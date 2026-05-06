Démantèlement d’un réseau de chanvre indien à Thiaroye-sur-Mer : Plus de 41 kg saisis

La lutte contre le trafic de stupéfiants vient d’enregistrer une nouvelle avancée significative sur le littoral dakarois. La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Dakar a démantelé, le 4 mai 2026, un réseau structuré de trafic de chanvre indien opérant par voie maritime à Thiaroye-sur-Mer. L’opération s’est soldée par l’interpellation de trois individus et la saisie d’une importante quantité de drogue estimée à 41,600 kg.

Selon des sources proches de l’enquête, cette intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’un débarquement nocturne suspect. La cargaison de drogue, acheminée par pirogue, aurait été discrètement introduite sur le territoire avant d’être stockée dans le domicile d’un trafiquant local, en étroite collaboration avec le capitaine de l’embarcation.

Les éléments de la BRS ont ainsi mené une descente ciblée dans la maison du principal suspect. Sur place, ils ont procédé à l’interpellation de ce dernier ainsi que de l’un de ses complices. La fouille des lieux a permis de mettre la main sur deux colis et sept « camlottes », des cornets soigneusement conditionnés, pour un poids total de 41,600 kg de chanvre indien.

Dans la foulée, les investigations ont été élargies, conduisant les enquêteurs jusqu’au domicile du capitaine de la pirogue, situé à proximité. Ce dernier a également été interpellé, confirmant l’existence d’une organisation impliquant le transport maritime et la distribution locale de la drogue.

Le bilan des saisies est jugé révélateur de l’ampleur de l’activité : outre les 41,600 kg de chanvre indien, les agents ont récupéré trois téléphones portables ayant servi à la coordination du réseau, une somme de 45 000 francs CFA ainsi que du matériel de conditionnement composé notamment de ciseaux, de papier et de sacs en sisal.

Lors des interrogatoires, le principal mis en cause a reconnu être le propriétaire de la drogue, tandis que le capitaine de la pirogue a admis avoir assuré le transport et la livraison de la marchandise. Toutefois, une divergence est apparue entre les deux hommes quant à la quantité réellement acheminée, le transporteur évoquant quatre colis livrés, contre deux seulement reconnus par le receveur.

Les trois individus ont été placés en garde à vue après notification de leurs droits, pour des faits d’association de malfaiteurs, détention et trafic de drogues, complicité ainsi que blanchiment de capitaux. La drogue et l’ensemble des objets saisis ont été placés sous scellés, tandis que l’enquête se poursuit afin de démanteler d’éventuelles ramifications de ce réseau