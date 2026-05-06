Golf Sud : Un trafiquant de crack interpellé aux abords du marché

Nouveau coup de filet dans la lutte contre le trafic de drogue dure. Le Commissariat d’arrondissement de Golf Sud a procédé, ce mardi 5 mai 2026, à l’interpellation d’un individu suspecté de détention et de trafic de crack, à la suite d’une opération menée sur la base d’un renseignement anonyme.

Selon des sources sécuritaires, tout est parti d’une alerte signalant des activités suspectes tôt le matin aux abords du marché de Golf Sud. L’individu mis en cause aurait été aperçu en train de ravitailler régulièrement des clients dans cette zone très fréquentée. Face à la gravité des faits présumés, les éléments de la brigade de recherches ont rapidement mis en place un dispositif de surveillance et de filature afin de confirmer les informations reçues.

Après plusieurs heures d’observation, les forces de l’ordre ont repéré un homme adoptant une attitude jugée suspecte, notamment « en posture de guet, attendant visiblement l’arrivée de clients ». C’est à ce moment précis que les agents ont décidé de passer à l’action.

Interpellé sur place, le suspect a fait l’objet d’une palpation de sécurité. Celle-ci a permis de découvrir un sachet contenant vingt et une pierres de crack, dissimulées et soigneusement emballées dans du papier aluminium, une méthode souvent utilisée dans le conditionnement de cette drogue dure.

Cette saisie, bien que quantitativement limitée, laisse présumer une activité de revente structurée, ciblant une clientèle locale, selon les premiers éléments de l’enquête.

Conduit dans les locaux du commissariat, le mis en cause a été soumis à un interrogatoire sommaire. D’après les informations recueillies, il « a reconnu sans ambiguïté les faits qui lui sont reprochés », confirmant ainsi les soupçons des enquêteurs.

Placée en garde à vue, la personne interpellée reste à la disposition de la justice, tandis que les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices ou fournisseurs dans ce réseau présumé.