Yeumbeul : Interpellation de deux individus pour actes contre nature et…

Le Commissariat d’arrondissement de Yeumbeul (COMICO) a procédé, le 4 mai 2026, à l’interpellation de deux individus à la suite d’un incident survenu dans le quartier Afia 5.

Dans la nuit du 3 au 4 mai, vers 3 heures du matin, le gardien d’un immeuble en construction a surpris deux hommes en situation compromettante. Pour couvrir leur fuite, l’un des suspects aurait utilisé une bombe asphyxiante et asséné un coup de poing au témoin avant de prendre la fuite, tandis que son complice se jetait de la terrasse. Dans leur précipitation, les deux hommes ont abandonné sur les lieux une carte nationale d’identité, des vêtements et une bouteille de bière.

Le lendemain, l’un des suspects est revenu sur place pour récupérer ses effets personnels. Sa présence a provoqué la colère des riverains qui ont tenté de le lyncher. Alertés par une information anonyme, les éléments de la Brigade de Recherches sont intervenus rapidement, évitant un drame et conduisant l’individu au poste de police.

Les investigations ont ensuite permis de localiser le second suspect dans une structure hospitalière où il recevait des soins. Ce dernier a nié les faits, affirmant avoir été abusé alors qu’il se trouvait en état d’ivresse.

Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour violences volontaires avec usage d’arme (bombe asphyxiante). L’enquête se poursuit afin d’établir la matérialité exacte des faits.