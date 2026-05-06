Une seule nomination en Conseil des ministres du mercredi 6 mai 2026

Le Conseil des Ministres s’est tenu le mercredi 06 mai 2026, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République.

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris la décision suivante :

Monsieur Tamsir GUEYE, Titulaire d’une Maitrise en Sciences économiques, matricule de solde n° 630881/B, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement du Ministère des Transports terrestres et aériens, en remplacement de Monsieur Ablaye DIOP, appelé à d’autres fonctions.

Marie Rose Khady Fatou FAYE, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargée des Relations avec les Institutions, Porte-Parole du Gouvernement