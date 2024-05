Sonko et Diomaye au pouvoir…les patriotes restent des opposants

On a beau laver certaines personnes, ils ne changeront jamais de comportement. Au sein du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), certains ont décidé de vivre ainsi. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a réussi l’exploit d’être le cinquième président de la République. Pour mener à bien leur projet en gestation, le chef de l’Etat a choisi de faire de Ousmane Sonko son premier ministre. Un poste stratégique qui lui permet de dérouler son agenda. Malgré tout, les patriotes sont toujours dans la peau des opposants.

Le 2 avril restera gravé dans la tête de certains sénégalais. Le Pastef a réussi l’exploit de faire tomber la coalition Benno Bokk Yakaar. Et ce n’est pas Sonko qui occupe cette place de chef de d’Etat. C’est sans doute l’un des patriotes les plus improbables qui a réussi cette prouesse. Il s’agit de Bassirou Diomaye Faye. Rien ne présageait sa victoire. Pourtant c’est Diomaye qui est assis sur le siège de Macky Sall. Avec Sonko à la primature, Diomaye veut réussir là où ses prédécesseurs ont échoué. Une tâche qui ne sera pas facile avec des partisans comme les patriotes.

Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko veulent créer une véritable rupture. Malheureusement, leurs partisans se comportent toujours en opposants. Voilà des personnes qui tirent sur tout et sur tout le monde. Sur les réseaux sociaux, ils continuent leur dictature d’antan. Les patriotes n’ont pas le sens de la contradiction. Ils veulent forcer les sénégalais à regarder dans la même direction que les nouvelles autorités. Ils n’hésitent pas à bombarder virtuellement toutes les personnes qui sont contre eux. Depuis leur arrivée au pouvoir, certains ont même peur de prendre la parole en publique.

Nouvellement arrivé au pouvoir, des patriotes se croient tout permis. Depuis que le Président Bassirou a tendu la main aux lanceurs d’alerte, tout le monde à quelques chose à dire. Il ne se passe plus un seul jour sans que l’un d’eux ne fasse une publication ou alors une vidéo pour dénoncer des personnes. Des dénonciations qui se font le plus souvent sans aucun fondement ou preuve palpable. Leur seul ligne de défense, c’est le fait d’être des membres du parti Pastef. Mais aussi de prétendus «lanceurs d’alerte». Une nouvelle fonction qui va faire de victimes innocentes.

Cette voie prise par les patriotes n’étonne personne. S’ils sont toujours sur la défensive c’est parce qu’ils se croient toujours dans l’opposition. Ce parti est gangrené par des personnes qui ont un discours violent. Ils n’ont que l’insulte et les menaces à la bouche pour faire face à leurs adversaires. Des défauts qui ont failli les perdre. Si Ousmane Sonko n’avait pas changé ses discours et sa manière de faire de la politique, il ne verrait pas le projet se mettre en marche. Alors si les patriotes veulent aller jusqu’au bout de leur projet, ils sont condamnés à changer de comportements.

Tous les «enfants sauvages» doivent être privés de parole. Ils doivent s’adapter aux valeurs que leurs leaders incarnent actuellement. Les insulteurs et critiques doivent disparaître du paysage médiatique. Ils doivent adopter les valeurs républicaines des hommes d’Etat. Voilà sur quoi les nouvelles autorités doivent pousser leurs militants. Les réseaux sociaux ne doivent plus être un no man’s land ou de petits prétentieux se donnent le droit de vie et de mort. Il faut quand même le dire, Pastef n’est plus ce jeune parti. Il est porté par une grande coalition, «Diomaye Président».

Si le tandem Sonko-Diomaye n’est pas capable de réguler leurs jeunes, ils n’auront pas de gouvernance facile. Certains turbulents se croient toujours au temps où il fallait tirer sur tout et sur tout le monde. Le Pastef doit arrêter le dilatoire et se mettre au travail. Cinq (5) ans passent vite et les dérives sur les réseaux sociaux ne sont que perte de temps pour un gouvernement dit de rupture.

Le Pastef ne vaut pas encore mieux que l’ancien régime. À part quelques changements, les nouvelles autorités n’ont pas encore marqué une véritable rupture. Tout ce qu’elles font c’est du déjà vu. Les sénégalais n’ont pas cette patience. Il est temps pour Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye de faire bouger réellement les choses !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru