Dualite supposée a l’Apr : un pari suicidaire pour Amadou Ba, selon…

DUALITE SUPPOSEE A L’APR : UN PARI SUICIDAIRE POUR AMADOU BA

C’est devenu secret de polichinelle qu’il y a réellement un malaise entre Macky Sall et le candidat choisi de Benno Bokk Yakaar (BBY) à l’élection présidentielle du 24 Mars 2024, en l’occurrence Amadou Ba. Parmi les diverses déclarations, celle qui a le plus retenu l’attention des Sénégalais est celle d’Abdoulaye Seydou Sow qui a déclaré orbi et urbi, dans une émission télévisée, que le Président Macky Sall voulait changer de candidat à quelques semaines de l’élection présidentielle au Sénégal. Une sortie médiatique de l’ancien ministre de l’Urbanisme, et Maire de Kaffrine, largement commentée au-delà des cercles politiques au Sénégal et à l’étranger. Abdoulaye Seydou Sow, connu pour sa proximité avec Macky Sall, a choisi le moment qu’il a jugé opportun pour faire cette annonce en guise de clarification. À quel dessein et pourquoi avoir attendu ce moment précis pour édifier l’opinion sur la présumée crise entre Macky Sall et Amadou Ba ? Nous préférons donner notre langue au chat.

Pourtant lors de l’étape de Kaffrine, à l’occasion de la campagne électorale, des annonces et déclarations sur la présence du Président sortant venu apporter son soutien au candidat de BBY ont été distillées ça et là pour galvaniser les militants et faire taire certaines rumeurs persistantes sur un désaccord entre l’ancien chef de l’État et le candidat de son camp politique. Résultat des courses aucun déplacement signalé par le service du protocole de la Présidence seul habilité à communiquer officiellement sur les déplacements du Président de la République.

L’on se souvient également de la séance d’explication entre le Président de la République sortant et son candidat après l’étape de Tivaouane. Une séance d’explication peu convaincante à l’issue de laquelle Macky Sall avait instruit ses nombreux partisans de battre campagne aux côtés du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Malgré ces actes posés par le chef de l’État sortant beaucoup de sénégalais prédisaient un malaise entre les deux hommes. Un malaise perceptible au regard de certaines sorties médiatiques des partisans des deux protagonistes.

Après la défaite d’Amadou Ba juste avant la proclamation officielle des résultats, un communiqué du camp de l’ancien Premier ministre est envoyé dans les rédactions pour annoncer un éventuel deuxième tour. Une annonce freinée net par Macky Sall himself qui aurait intimé l’ordre à Amadou Ba de surseoir à ce rendez-vous avec la Presse programmé à minuit au soir de l’élection présidentielle. Des sources proches des deux personnalités politiques auraient même déclaré que c’est à ce moment que Macky Sall et Amadou Ba ont perdu le contact.

Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Le candidat de BBY après un long séjour à l’étranger est rentré au Sénégal accueilli par ses partisans qui annoncent à travers la presse que le candidat déchu de la coalition BBY va en découdre avec son mentor pour diriger l’Alliance pour la République (APR). Un pari suicidaire pour Amadou Ba qui, s’il veut figurer parmi les têtes d’affiche de la politique, doit tracer son propre chemin car l’APR appartient à son géniteur, Macky Sall.

Aujourd’hui qui peut disputer la paternité de Guem Sa Bopp à Bougane Gueye Dani ? Qui peut disputer la paternité du PDS à Abdoulaye Wade ? Qui peut disputer la paternité de Pastef à Ousmane Sonko ?

Amadou Ba pour exister et faire ses preuves sur le terrain politique doit impérativement tracer sa propre voie en dehors de l’APR et s’affirmer comme initiateur d’un mouvement ou d’un parti politique capable de jouer sa partition dans la conquête du pouvoir au Sénégal. Pour persévérer en politique à l’image des ténors porteurs d’espoir au Sénégal, il faut croire en soi, avoir le dos large, faire preuve de courage, d’abnégation et de responsabilité.

La politique partout dans le monde est une pratique au long chemin où il faut s’avoir s’affirmer à temps en toute légalité et en toute légitimité.

N’en déplaise aux cassandres.

Mbaye DIOUF