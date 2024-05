Pape Gueye s’est engagé avec Villarreal ! Il a signé pour 4 ans

L’international sénégalais Pape Alassane Gueye va évoluer dans la Liga espagnole la saison prochaine sous les couleurs de Villareal.

Le milieu de terrain sénégalais a signé un contrat de 4 ans avec une option de prolongation d’une saison supplémentaire. Il quitte donc l’Olympique de Marseille gratuitement après avoir passé moins de 4 saisons au club.

Le milieu de terrain qui s’est engagé avec le maillot jaune pour un contrat de 4 ans voit son salaire multiplié par 3.

Crédité d’une saison marquée par plusieurs situations délicates avec une suspension infligée par la Fifa et des blessures récurrentes, le champion d’Afrique va quitter l’Olympique de Marseille et la chaleur du stade de vélodrome. Il a signé son contrat lundi dernier sans que son club actuel soit au courant. Et pourtant, il a récemment déclaré que pour rester à l’OM, il demande plus de temps de jeu et un respect.

Il faut rappeler au passage que Pape Gueye a fait étalage de son talent lors de la dernière coupe d’Afrique des nations en terre ivoirienne.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn