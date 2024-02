OM : Pape Guèye dans le viseur de plusieurs clubs espagnols

D’après le Diario de Cadix, le milieu défensif de l’Olympique de Marseille, Pape Gueye, est dans le viseur de plusieurs clubs espagnols dont Cadix et le FC Séville. Une situation qui vient s’ajouter aux tensions apparentes entre le joueur et la direction marseillaise.

Malgré une élimination précoce du Sénégal à la CAN, la performance de Gueye n’est pas passée inaperçue, attirant les regards des clubs européens. Son habileté sur le terrain a été soulignée par les passionnés de football et sa visibilité lors du tournoi a accru l’intérêt des clubs pour ses services.

Alors qu’il a reçu deux offres de prolongation de l’OM, Pape Gueye aurait choisi de décliner en faveur de nouvelles opportunités. Cette décision pousse Marseille à chercher un remplaçant, avec Jean Onana qui pourrait prendre la relève.

À quelques heures de la fin du mercato hivernal, la course pour attirer le jeune milieu s’intensifie. Cadiz, en quête d’un remplacement suite à la blessure de Fede San Emeterio, et le Séville FC, à la recherche d’un second souffle dans le championnat, ont tous deux marqué leur intérêt pour l’ancien joueur du Havre AC.

Le Séville FC, en particulier, envisage de recruter Gueye l’été prochain, après expiration de son contrat avec l’OM, selon les informations de La Collina, spécialiste du club sévillan en difficulté en championnat.