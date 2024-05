La Ligue des Masses (LM) approuve les mesures fortes de Diomaye et Sonko

Le Secrétariat Politique de la LIGUE DES MASSES (L.M) s’est réuni le samedi 11 mai 2024 sous la présidence de son Secrétaire général, le Camarade Cheikh Sidiya DIOP qui a fait un exposé sur l’actualité nationale sénégalaise.

Au chapitre de la vie socio-économique, la LIGUE DES MASSES (LM) a salué et a approuvé les premières mesures fortes du gouvernement en place. Et le parti a noté avec satisfaction le paradigme de la transparence financière et foncière ainsi que celui de la reddition ferme des comptes qui sont au cœur des actions du nouveau régime.

De facto, la LIGUE DES MASSES (L.M) félicite et apporte un soutien indéfectible au Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye FAYE et au Premier ministre, Son Excellence Monsieur Ousmane SONKO.

Au chapitre de la vie du Parti, le camarade Cheikh Sidiya DIOP Secrétaire général a procédé à une importante communication sur l’état d’avancement de la demande d’adhésion de la LIGUE DES MASSES (L.M) à l’INTERNATIONALE SOCIALISTE (I.S).

Le Secrétaire général a informé que la demande est toujours en cours d’instruction par le Comité Ethique de l’INTERNATIONALE SOCIALISTE (I.S). Ensuite le camarade Cheikh Sidiya DIOP, Secrétaire général a aussi informé de ses entretiens téléphoniques avec des Chefs de partis politiques socialistes et progressistes, membres du Comité Afrique de l’INTERNATIONALE SOCIALISTE qui lui ont exprimé leur soutien et leur avis favorable.

Le Secrétaire général a aussi informé le Secrétariat Politique de ses échanges avec Madame Benedicta LASI Secrétaire générale de l’INTERNATIONALE SOCIALISTE (I.S) qui malgré un agenda très chargé lui a promis de le recevoir au mois de juin 2024 à LONDRES afin de trouver une issue favorable de cette demande d’adhésion de la LIGUE DES MASSES (LM) comme parti observateur ou comme parti consultatif de l’INTERNATIONALE SOCIALISTE (I.S).

Ensuite, le Secrétariat Politique de la LIGUE DES MASSES (L.M) a décidé de tenir les 11 et 12 janvier 2025 à DAKAR son 1er congrès extraordinaire. Le Secrétariat Politique de la LIGUE DES MASSES (L.M) a choisi comme invitée d’honneur le Ministre d’Etat Madame Aissatou MBODJ, Femme d’État, auguste patriote, figure historique et emblématique de la vie politique sénégalaise et africaine.

Enfin, au chapitre de la vie politique, la LIGUE DES MASSES (LM) réaffirme son soutien indéfectible et sans faille au peuple sénégalais ainsi que son ancrage assidu au sein de la nouvelle majorité sénégalaise. D’ailleurs, le Parti a observé avec enthousiasme une grande dynamique et un engouement total autour de la grande Coalition Diomaye Président qui est devenue la seule alternative crédible, porteuse d’espoir pour un Sénégal moderne et démocratique réconforté dans le concert des nations.

Fait le 12/05/2024

Le Secrétaire général de la Ligue des Masses

Cheikh Sidiya DIOP