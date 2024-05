Diomaye et Sonko gouvernent sans les insulteurs et les grandes gueules

Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sera-t-il capable d’instaurer une véritable rupture ? Cette question est sans doute la plus posée par les sénégalais. Ces derniers attendent de profonds changements du nouveau gouvernement. Le chef de l’Etat et son premier ministre Ousmane Sonko gouvernent avec leurs hommes. Les membres du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) figurent parmi les premières nominations du président.

La machine de Pastef est en marche. Pour matérialiser leur projet en chantier, les patriotes ont réussi à élire Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le président ne compte pas gouverner sans ses hommes. Il a fait de Ousmane Sonko son premier ministre. Un PM qui a choisi beaucoup de cadres de Pastef pour en faire des ministres. Des nominations qui ont fait beaucoup réagir. Mais elles sont légitimes en politique. Le bon sens voudrait que le vainqueur gouverne avec ses proches. En d’autres termes, on peut comprendre que le tandem Sonko-Diomaye choisisse des patriotes aux postes stratégiques.

D’ailleurs, le président l’a compris, raison pour laquelle il a mis des patriotes au niveau des directions stratégiques. Et ces nominations vont continuer de plus belle. Le Pastef ne fera pas mieux que l’ancien régime en ce sens. Le Président continuera de nommer ses partisans et alliés. Tous les «véritables patriotes» seront recasés. Du moins ils le seront le temps pour le nouveau chef de l’Etat de se familiariser avec sa nouvelle fonction. Ainsi, il sera libre de gouverner. En politique, la loyauté est souvent éphémère. Les intérêts finissent par primer.

Les sénégalais scrutent les communiqués du Conseil des ministres. Tout le monde veut savoir qui sera nommé à un tel poste. Mais il faut reconnaître une chose à Diomaye, il n’a pas encore commis l’erreur de son prédécesseur. Macky Sall avait donné beaucoup de pouvoir à des personnes qui n’en valaient pas la peine. Pour être nommé ou promu à quelque chose, il ne fallait pas grande chose. Pour faire partie des personnes intéressantes, il fallait savoir faire la grande gueule sur les plateaux de télévision. Ou alors être un grand insulteur.

Macky Sall s’était même permis de s’afficher deux (2) fois en public avec des personnes qui l’insultaient. Chose que Diomaye n’a pas encore faite. Et pourtant, le Pastef est composé de ce genre d’individus. Sur les réseaux sociaux, ils étaient la terreur de leurs adversaires. Ils leur en ont fait voir de toutes les couleurs. Ces patriotes avaient réussi à museler beaucoup de personnes critiques envers Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Rares sont les personnes qui osaient leur tenir tête. D’ailleurs, si Macky avait voulu réguler les réseaux sociaux, c’était à cause d’eux.

Ces personnes, le plus souvent des membres de Pastef ou des sympathisants, n’épargnaient personne. Même les Khalifes généraux ont été leurs cibles. Malheureusement, aucun parmi eux n’a eu de poste dans le nouveau gouvernement. Une révolution à saluer. Car le Président ne devrait pas commettre la même erreur que Macky. Ces insulteurs sont de véritables boulets pour tout bon président. Alors si Diomaye veut garder le pouvoir le plus longtemps possible, il devra éviter ces personnes.Car elles attirent la malédiction. Et Macky ne dira pas le contraire. Depuis qu’il a commencé à cheminer avec elles, il n’a rien de positif.

Ces personnes n’honorent pas la République. Peu importe le rôle qu’elles ont joué dans l’élection de Diomaye, elles ne méritent pas une nomination. Au pire, le nouveau président doit leur couper la parole. C’est l’occasion pour lui de réguler une bonne fois pour toute les réseaux sociaux. Sinon il risque d’avoir les mêmes problèmes que son prédécesseur. Mais attention, la tâche est loin d’être aussi facile qu’on ne voudrait le faire croire.

L’ancien régime a tout fait mais il n’a pas réussi une telle mission. Même quand Internet était coupé, les jeunes arrivaient à contourner les restrictions. Alors Diomaye a du pain sur la planche. En attendant de voir comment il va s’y prendre, les sénégalais scrutent ses moindres nominations. Ils peuvent tout accepter, sauf la nomination des médiocres. La véritable rupture, c’est de gouverner avec des personnes qui ont le bon profil et non promouvoir les insulteurs de la toile et les grandes gueules.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru