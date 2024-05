Diomaye et Sonko laissent partir Macky Sall…et cherchent à nettoyer ses scandales

Après avoir prêté serment le 02 avril, le nouveau Président élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye met l’avion présidentiel à la disposition de son prédécesseur pour qu’il quitte le pays. Macky Sall disait se rendre à la Mecque où l’attendait son épouse Marème Faye Sall. Les enfants de l’ancien couple présidentiel avaient déjà quitté le pays. Et en cette seule journée du 02 avril, aucun membre de la famille présidentielle « Sall-Faye » ne se trouvait sur le territoire Sénégalais. Avec ce départ précipité, favorisé par le nouveau pouvoir, le duo « Diomaye-Sonko » déclare nettoyer les saletés de Macky Sall en laissant fuir le principal instigateur de tous ces scandales…

Bassirou Diomaye Faye a demandé la publication de tous les rapports des corps de contrôle durant ces cinq (5) dernières années. Ceci dans le cadre de la bonne gouvernance dont il dit que ce sera son créneau. Bassirou Diomaye Faye promet que tous les responsables coupables de délinquance financière vont être poursuivis et traduits devant la justice. Ce qui a donné une certaine confiance au peuple, cependant des interrogations existent.

Macky Sall a quitté le pays avec toute sa famille. La maison de Mermoz, naguère remplie par une famille et ses courtisans, est devenue subitement sombre. Ce qui montre que ce n’est pas demain la veille que cette maison va être de nouveau remplie. Tout concorde que Macky Sall va rester vivre à l’étranger, même s’il veut toujours garder le contrôle de toute la situation politique au Sénégal.

Pour cause, l’ancien Président Macky Sall travaille dorénavant pour l’Elysée et s’est installé dans un luxueux Riad au Maroc. Le Sénégal qu’il a dirigé pendant 12 ans n’existe plus pour lui. Il a laissé des scandales à n’en plus finir. Macky Sall est responsable de plusieurs de ces scandales. A cause de son laxisme, de nombreux carnages financiers se sont déroulés sous son magistère. Il a avoué lui-même avoir mis le coude sous plusieurs rapports relevant ces scandales.

Le Président Diomaye a demandé la publication des rapports de contrôle des 5 dernières années. Et pourtant, tous ces rapports citent Macky Sall, son épouse, son fils Amadou Sall et plusieurs de ses proches. Les nouvelles autorités sont déterminées à poursuivre toutes les personnes impliquées dans les scandales. Et ces nouvelles autorités déclarent nettoyer les saletés de Macky Sall. Mais pourquoi nettoyer les saletés et laisser partir le salisseur.

Diomaye et Sonko ont laissé partir le voleur et essaient maintenant de retrouver son butin. Macky Sall est le principal coupable de tous les carnages financiers et même fonciers qui se sont déroulés sous son magistère. A chaque fois que des scandales ont éclaté, il avait fait fi de la réaction de l’opinion qui réclamait que des sanctions soient infligées contre les personnes citées. Macky Sall faisait fi de tout cela.

Ce qui a causé d’ailleurs sa rupture avec le peuple sénégalais qui au bout de quelques années a fini par rejeter tout son système. Aujourd’hui, le peuple exige que ce soit lui qui soit traduit devant la justice pour tous les crimes financiers commis sous son magistère. D’autant qu’en dehors de couvrir tous ceux qui sont cités dans des rapports financiers, Macky Sall les a même promus.

C’est pourquoi, l’on s’interroge comment le duo Diomaye-Sonko a pu faciliter la sortie du territoire national à l’ancien Président Macky Sall et à tous les membres de sa propre famille. Ils les ont aidés à aller s’installer à l’extérieur où ils vivront paisiblement, alors que ce ne sera pas le cas pour d’anciens caciques de l’ex-régime. A l’extérieur Macky Sall vit paisiblement sa retraite du pouvoir. Il est désormais un employé de la France et va percevoir tous les mois sa pension d’ancien Président de la République du Sénégal. Tout ceci en toute tranquillité.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn