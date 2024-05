Macky Sall et ses vilains coups à Diomaye…Il dérange partout

Macky Sall a un culot extraordinaire. Ancien Président de la République du Sénégal et simple chef de parti, celui de l’Alliance Pour la République (APR), Macky Sall se croit toujours à la tête de l’Etat Sénégalais. Il saisit toutes les occasions pour se faire voir. Il se cache sous son manteau de Président des 4P pour faire ombrage aux nouvelles autorités sénégalaises qui ont besoin de s’affranchir de sa tronche qui a représenté pendant 12 années ce pays. Et ce nouvel Envoyé spécial de Macron refuse de s’éclipser pour laisser travailler Diomaye. Mais il n’est pas le seul coupable.

La première sortie des nouvelles autorités du Sénégal au FMI et à la Banque mondiale a été écornée par la présence du Président du Pacte de Paris pour les peuples et la planète (4P) qui était comme par hasard dans les locaux des institutions de Bretton Woods. Macky Sall, était chargé par Emmanuel Macron d’assister à cette rencontre à Bretton Woods pour porter la voix des 4P.

Il était inclus dans la délégation française qui était dirigée par son ministre des Finances. Macky Sall était membre de la délégation de la France conduite par le ministre des Finances de ce pays. Ce que tout le monde a du mal à admettre. Un ancien Chef de l’Etat qui a quitté ses fonctions, il y a quelques jours de cela, accepter d’être membre d’une délégation conduite par un ministre français. C’est ce qu’a accepté Macky Sall offrant ainsi une image dévalorisante pour un personnage de son rang.

Ensuite quand le Président Bassirou Diomaye Faye entreprend ses tournées chez nos voisins, l’ancien Président se fait interviewer par un média panafricain et occupe toute la scène. Et ce n’est pas tout. Lors du déplacement du président Diomaye à Abidjan, Macky Sall se signale par une sortie contre les institutions de Bretton Woods. C’est aujourd’hui que Macky Sall se lève pour s’en prendre à des institutions comme la Banque mondiale et le FMI qui ont toujours guidé sous son magistère la ligne économique suivie par le Sénégal.

Ainsi Macky Sall exprime sa frustration face au système financier international, qu’il décrit comme défavorable aux pays en développement. Malgré des politiques économiques solides, ces pays sont souvent considérés comme un risque, leur accès au capital étant restreint et coûteux. « Aussi solides que soient nos politiques économiques, nous sommes considérés comme un pari risqué. Notre accès au capital est à la fois restreint et extrêmement coûteux », a décrié l’ancien Chef de l’Etat sénégalais.

Cette sortie relayée par des confrères français (voir ce lien ici) montre le culot du président Sall qui veut être hyper présent dans l’actualité sénégalaise. D’autant que le FMI vient de finir une mission au Sénégal. L’on peut dire aisément que Macky Sall veut être plus que présent sur la scène politique sénégalaise qu’il n’entend pas quitter. La preuve, il a affirmé ouvertement qu’il va reprendre en main son parti qu’il continuera toujours de diriger.

Après avoir travaillé et joué pour la défaite du candidat Amadou Ba qu’il avait lui-même choisi pour représenter Benno Bokk Yaakaar (BBY) à l’élection présidentielle, Macky Sall s’illustre sous un autre registre. Il veut occuper tout le devant de la scène politique nationale. Ni Abdou Diouf ni Abdoulaye Wade n’avaient tenu à occuper l’actualité quelques semaines après leur départ du pouvoir. Macky Sall lui pense autrement. Il veut continuer à faire parler de lui.

Pourtant, son temps est terminé et c’est maintenant le temps de Bassirou Diomaye Faye. Il a même avancé qu’il quittait le pays pour laisser travailler son successeur. C’est faux et archi faux ! Comme le montrent les actes qu’il est en train de poser concernant l’actualité politique nationale. Après avoir envoyé une délégation au Daaka de Médina-Gounass, il a même adressé des messages aux militants de l’APR, à Tambacounda et Kaffrine par téléphone via ses envoyés.

Mais cette présence de Macky Sall est favorisée par l’absence de l’actuel chef de l’opposition, le candidat malheureux à l’élection présidentielle, Amadou Ba qui a déserté le champ politique. Evidemment, les choses ne sont guère faciles pour Amadou Ba avec Macky Sall qui a tout fait pour lui compliquer les choses durant la campagne pour l’élection présidentielle. Macky Sall est un des plus grands artisans de la défaite de Amadou Ba à l’élection présidentielle.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn