Macky Sall s’humilie…il passe de chef d’Etat respecté à «coursier» de la France

L’ancien Président Macky Sall a réussi à marquer de son empreinte le paysage politique. Pour certains, il fait partie des plus grands présidents que notre pays ait connus. Pour d’autres, il n’est rien d’autre qu’un autocrate qui a régné à la tête du pays d’une main de fer pendant douze (12) ans. Quoiqu’il en soit, le prédécesseur du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est entré dans l’histoire. Malheureusement, le chef de l’Etat, jadis respecté, est en train de s’humilier devant le monde entier. Ses nouvelles fonctions et ses prises de positions n’honorent pas son rang.

Qui aurait cru que Macky Sall deviendrait un simple «coursier» ? Après avoir rendu le pouvoir, l’ancien président de la République n’a pas chômé. À la fin de son mandat, il a été nommé envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la Planète (4P) par le président français Emmanuel Macron. Une nomination très contestée au Sénégal. Des voix s’étaient levées pour demander au président Diomaye de ne pas laisser son prédécesseur sortir du pays. Selon des personnes comme Boubacar Seye de Horizon Sans Frontières), Macky doit être extradé au Sénégal.

Pour les sénégalais, Macky n’est rien d’autre que le «coursier» d’un autre président. En acceptant ce poste, il s’est ridiculisé comme pas possible. Personne ne pensait que Macky allait tomber aussi bas. Il est en train de faire moins que ses prédécesseurs. Aucun des présidents avant lui n’a plié ses bagages pour servir un autre président après avoir rendu le pouvoir. Seul Macky Sall a accepté de jouer ce rôle de seconde zone. Macky a pris tout ce qu’il avait pour aller servir un Macron vomi par la majorité des Français.

Personne ne sait ce qui a motivé Macky Sall à accepter ce poste. Avec son expérience à la tête de l’Union Africaine, il pouvait viser des emplois à la hauteur de son rang. Malgré les critiques, l’ancien président sénégalais est fier de travailler pour Macron. Et c’est lui-même qui le dit dans un poste qu’il a fait sur ses réseaux sociaux. «Fier de servir en tant qu’Envoyé Spécial et de travailler avec le Président Emmanuel Macron pour le Pacte de Paris qui privilégie les personnes et la planète», a-t-il écrit. Une nouvelle sortie qui en rajoute une couche. Car beaucoup sont d’avis que le patron de Benno Bokk Yakaar a raté une occasion de se taire.

Ce que Macky ignore c’est qu’il ne s’humilie pas tout seul en devenant le «coursier» d’un autre président. C’est tout le peuple sénégalais qui se sent humilié par les agissements de cet homme. Loin de s’en arrêter là, il veut avoir le beurre et l’argent du beurre. Non seulement il veut garder son emploi chez Macron. Mais aussi il veut garder son hégémonie sur le parti Alliance Pour la République (APR). À l’instar de Karim Wade, Macky administre son parti depuis l’étranger. Pendant ce temps, il vilipende son ancien candidat. Alors que ce dernier est le nouveau leader de l’opposition.

En prenant la décision de déménager dans un pays, Macky envoie un signal fort aux nouvelles autorités. Ces dernières doivent prendre toutes leurs responsabilités. Macky Sall ne peut pas travailler pour la France et bénéficier de privilèges d’ancien président du Sénégal. Surtout après avoir pris la décision de «s’exiler» avec toute sa famille au Maroc. Mais avec lui, rien d’étonnant. Il a toujours su comment narguer les personnes qui ont placé toute leur confiance en lui.

Même s’il est fier de servir Macron, Macky commence à retrouver petit à petit la raison. «En réfléchissant à ma présidence, il est évident que le système financier mondial est biaisé contre les nations en développement comme le Sénégal. Le multilatéralisme inclusif est notre voie à suivre. En unissant des pays de tous les continents, nous pouvons surmonter les divisions mondiales et travailler collectivement pour un système financier équitable», a déclaré Macky Sall. Président pendant douze (12) ans, c’est maintenant que Macky se rend compte de ses erreurs.

Soit Macky est un très bon comédien, soit il se paie la tête des sénégalais. Cette nouvelle posture qu’il a prise ne passera pas. L’ancien président devra faire un choix. Le prédécesseur de Diomaye va choisir entre être un éternel serviteur de Emmanuel Macron. Ou alors rester le Macky pour qui beaucoup avaient respect et considération.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru