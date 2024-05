Liberté de la presse : Mauritanie, Gambie et Côte d’Ivoire dans le top 10…Le Sénégal absent

Top 10 des pays d’Afrique avec la meilleure liberté de la presse en 2024

Malgré la nécessité cruciale de la liberté de la presse, les journalistes africains se heurtent à plusieurs obstacles dans leur recherche de la vérité et des responsabilités. Les menaces de violence, d’intimidation, de censure et de répercussions juridiques sont beaucoup trop répandues, limitant la capacité des professionnels des médias à fonctionner librement et de manière indépendante. Pour certains pays africains, cela constitue un problème important, mais pour d’autres, la liberté de la presse est largement respectée.

Il est impossible de surestimer la valeur de la liberté de la presse dans les pays africains. Pour défendre la démocratie, encourager la responsabilité et l’ouverture, faire progresser le développement socio-économique et amplifier les voix de diverses personnes, des médias libres et indépendants sont essentiels.

Les gouvernements, la société civile et la communauté internationale doivent coopérer en tant que gardiens de la démocratie pour sauvegarder la liberté de la presse et permettre aux journalistes de s’acquitter de leur devoir essentiel de défenseurs de la démocratie et de la vérité.

Même si ce n’est guère le cas dans plusieurs pays africains, dans certains pays du continent, la liberté de la presse ne pose guère de problème.

Ces pays bénéficient d’une couverture transparente de l’actualité et ceux qui ont choisi la profession de journaliste se sentent en sécurité.

L’un des facteurs les plus importants d’une presse libre est de faciliter l’ouverture et la responsabilité au sein des institutions gouvernementales et des organisations publiques.

Le journalisme d’investigation dénonce la corruption, l’inefficacité et la mauvaise utilisation des ressources, ce qui entraîne des mesures correctives et la diffusion des principes de bonne gouvernance.

Une presse libre sert également de voix à ceux qui n’en ont pas, amplifiant souvent le sort des communautés et des peuples privés de leurs droits et favorisant le développement socio-économique et la prospérité.

Cela dit, voici les 10 pays d’Afrique offrant la meilleure liberté de la presse en 2024, selon le dernier Classement mondial annuel de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières (RSF).

Source AM