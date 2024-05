Opération de sécurisation : 599 individus interpellés par la Police

La Police a encore frappé fort sur tout le territoire national. En effet, au cours d’une vaste opération de sécurisation, les policiers ont interpellé au total 599 personnes pour diverses infractions, appris Xibaaru.

Dans ce lot, figure 384 pour vérification d’identité, 109 pour ivresse publique et manifeste, 24 pour nécessités d’enquête, un (01) pour détention et trafic de chanvre indien, 28 pour détention et usage de chanvre indien, 07 pour détention et usage collectif de chanvre indien.

Deux (02) pour détention illégale d’arme blanche, 04 pour offre et cession de chanvre indien, 02 pour rixe sur la voie publique, 15 pour vagabondage, 01 pour racolage active sur la voie publique, 01 pour homicide involontaire par accident de la circulation routier, 01 pour outrage et rébellion à agent dans l’exercice de ses fonctions, 02 pour coups et blessures volontaires, 03 pour recel, 02 pour association de malfaiteurs, 04 pour violence et voie fait réciproque, 01 pour violence à ascendant, 06 pour flagrant délit de vol et 02 pour vol.

Les éléments de la Police ont aussi saisis 76 cornets et 06 joints de chanvre indien. Ainsi, 54 véhicules automobiles et 77 motos ont été mis en fourrière par les forces de défense et de sécurité.

En intégralité les résultats de l’opération de lutte contre la délinquance sur tout le territoire national :

DAKAR :

RESULTATS : 447 interpellés dont :

✓ 283 pour vérification d’identité ;

✓ 85 pour ivresse publique et manifeste ;

✓ 11 pour nécessités d’enquête ;

✓ 23 pour détention et usage de chanvre indien ;

✓ 07 pour détention et usage collectif de chanvre indien ;

✓ 02 pour détention illégale d’arme blanche ;

✓ 02 pour offre et cession de chanvre indien ;

✓ 02 pour rixe sur la voie publique ;

✓ 15 pour vagabondage ;

✓ 01 pour coups et blessures volontaires ;

✓ 03 pour recel ;

✓ 02 pour association de malfaiteurs ;

✓ 04 pour violence et voie fait réciproque ;

✓ 01 pour violence à ascendant ;

✓ 05 pour flagrant délit de vol ;

✓ 01 pour vol.

A.

❖ DROGUE SAISIE : 61 cornets et 06 joints de chanvre indien.

❖ MISE EN FOURRIERE : 29 véhicules automobiles et 33 motos.

AUTRES LOCALITES :

RESULTATS : 152 interpellés dont :

✓ 101 pour vérification d’identité ;

✓ 24 pour ivresse publique et manifeste ;

✓ 13 pour nécessités d’enquête ;

✓ 05 pour détention et usage de chanvre indien ;

✓ 01 pour détention de chanvre indien ;

✓ 01 pour coups et blessures volontaires ;

✓ 01 pour flagrant délit de vol ;

✓ 02 pour offre et cession détention de chanvre indien ;

✓ 01 pour homicide involontaire par accident de la circulation routier ;

✓ 01 pour outrage et rébellion à agent dans l’exercice de ses fonctions ;

✓ 01 pour racolage active sur la voie publique ;

✓ 01 pour vol.

B.

❖ DROGUE SAISIE : 15 cornets de chanvre indien.

❖ MISE EN FOURRIERE : 27 véhicules automobiles et 44 motos.

RECAPITULATIF RESULTATS DES OPERATIONS DE SECURISATION :

TOTAL DES INTERPELLES : 599 interpellés dont :

✓ 384 pour vérification d’identité ;

✓ 109 pour ivresse publique et manifeste ;

✓ 24 pour nécessités d’enquête ;

✓ 01 pour détention de chanvre indien ;

✓ 28 pour détention et usage de chanvre indien ;

✓ 07 pour détention et usage collectif de chanvre indien ;

✓ 02 pour détention illégale d’arme blanche ;

✓ 04 pour offre et cession de chanvre indien ;

✓ 02 pour rixe sur la voie publique ;

✓ 15 pour vagabondage ;

✓ 01 pour racolage active sur la voie publique ;

✓ 01 pour homicide involontaire par accident de la circulation routier ;

✓ 01 pour outrage et rébellion à agent dans l’exercice de ses fonctions ;

✓ 02 pour coups et blessures volontaires ;

✓ 03 pour recel ;

✓ 02 pour association de malfaiteurs ;

✓ 04 pour violence et voie fait réciproque ;

✓ 01 pour violence à ascendant ;

✓ 06 pour flagrant délit de vol ;

✓ 02 pour vol.

❖ DROGUE SAISIE : 76 cornets et 06 joints de chanvre indien.

❖ MISE EN FOURRIERE : 54 véhicules automobiles et 77 motos.