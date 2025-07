Hivernage à Mbao : Pape Pouye appuie une initiative citoyenne à Keur Mbaye Fall

Dans le cadre des actions communautaires en prélude à l’hivernage, Pape Ousseynou Pouye, membre actif de Pastef à Mbao, a renouvelé son engagement aux côtés des habitants de la localité. En collaboration avec l’association Mbao Gare Debout (Keur Mbaye Fall), il a apporté un appui logistique concret pour l’amélioration du cadre de vie à Diégui Rail, un quartier souvent marginalisé dans les interventions publiques.

Grâce à la mise à disposition d’une tractopelle, les bénévoles ont pu aplanir les voies et curer les canaux, une opération cruciale pour prévenir les inondations durant la saison des pluies.

« Encore une fois, on a répondu présent », a déclaré Pape Ousseynou Pouye, saluant l’élan de solidarité locale et réaffirmant la volonté de continuer à agir, pas à pas, pour un environnement plus sain et plus sûr. Il s’agit, selon lui, d’une petite contribution mais significative, symbole de l’attachement à une population souvent laissée de côté.

Cette initiative, qui s’inscrit dans une dynamique de citoyenneté active et de proximité, illustre la volonté de certains acteurs politiques de soutenir des projets à fort impact social en dehors des cadres purement institutionnels.