Ziguinchor : Me Augustin Senghor défend son bilan et déroule sa vision pour un 5e mandat

En déplacement à Ziguinchor dans le cadre de sa campagne pour un cinquième mandat à la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Me Augustin Senghor a rencontré, ce samedi, les acteurs du football régional lors d’un dîner-débat qu’il a qualifié de « riche, ouvert et transparent ».

Arrivé tardivement dans la capitale du Sud, le président sortant de la FSF a saisi cette occasion pour revenir sur les grandes étapes de son parcours à la tête de l’instance dirigeante du football sénégalais depuis 2009. « Nous portons une vision évolutive, adaptée à chaque mandat. À chaque échéance, nous faisons le point sur nos réalisations et sur ce qu’il reste à construire », a-t-il déclaré dans des propos repris par Seneweb, promettant que cette dynamique serait maintenue en cas de réélection.

Il a notamment mis en lumière les fruits du projet « Mankoo outi ndaam lii » (Consensus pour la victoire), lancé en 2021, et salué les succès majeurs du football sénégalais sous son leadership, dont le sacre historique à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 et les performances remarquées des différentes sélections nationales.

Sur le plan des infrastructures, Me Senghor s’est félicité d’un bilan « sans précédent », citant les centres techniques de Toubab Dialaw (9 hectares) et de Guéréo (20 hectares), réalisés en partenariat avec l’État. Des investissements structurants qui, selon lui, renforcent la préparation des équipes nationales.

Abordant les préoccupations des clubs de Ziguinchor, le candidat a reconnu les difficultés d’accès aux compétitions nationales liées à l’enclavement de la région. Il s’est engagé à remédier à cette situation et à mieux accompagner les clubs amateurs : « Sur plus de 400 clubs au Sénégal, l’immense majorité sont amateurs. Ils doivent être soutenus pour grandir, pas seulement survivre. »

Parmi les mesures annoncées, la mise en place d’un dispositif permettant aux clubs formateurs de bénéficier financièrement du transfert de leurs joueurs vers des structures professionnelles, afin de renforcer leur viabilité économique.

À quelques mois de la CAN 2025 au Maroc et des qualifications pour la Coupe du monde 2026, Me Senghor mise sur son expérience et sa connaissance du terrain pour solliciter un nouveau mandat. Il appelle à une campagne « fraternelle et constructive », dans le respect des valeurs du sport, comme il l’avait déjà souligné lors de son passage à Saint-Louis.