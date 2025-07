L’APR sur la corde raide : entre les accusations de violence et un avenir incertain

La dissolution de l’Alliance pour la République (APR) est devenue un sujet brûlant au Sénégal, et la pression monte sur l’ancien parti au pouvoir. Des voix s’élèvent, au sein du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour, pour exiger la dissolution de l’APR, la qualifiant d’organisation subversive responsable de la mort de dizaines de Sénégalais. Ces accusations, loin d’être isolées, pointent du doigt des « hordes de nervis armés » agissant depuis le siège du parti, semant la désolation et la mort.

Dans un post incendiaire largement partagé, l’ancien commissaire de police Boubacar Sadio a réclamé la dissolution de l’Alliance pour la République (APR), qu’il accuse d’avoir organisé la répression politique ayant entraîné la mort de dizaines de Sénégalais. Il en appelle au président Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko. “La dissolution de l’Alliance pour la République (APR) est une exigence démocratique, un impératif administratif, une demande sociale, un devoir moral et une obligation juridique”, a-t-il écrit dans un post largement repris sur les réseaux sociaux.

Pour le président du Conseil de surveillance de l’Agence nationale de sécurité routière, “il y a suffisamment de preuves, à travers des témoignages, des éléments visuels et sonores, qui incriminent des responsables de l’APR qui ont recruté, armé et rémunéré des nervis. Le siège de l’APR a servi de quartier général où se tenaient les briefings, les regroupements et les rassemblements préparatifs des assauts meurtriers”. Pour toutes ces raisons, le commissaire Sadio estime que l’Alliance pour la République doit être dissoute. Une position qui rejoint celle du directeur du Port Autonome de Dakar.

Pour l’APR, les enjeux sont considérables. Les preuves s’accumulent, incluant témoignages, éléments visuels et sonores, qui incrimineraient des responsables du parti pour le recrutement, l’armement et la rémunération de ces groupes. Si ces allégations se confirment et que des poursuites judiciaires sont engagées, l’avenir politique de l’APR pourrait être sérieusement compromis, voire menacé de disparition. La possibilité de voir ses responsables « les mains maculées de sang » participer aux futures élections est jugée inacceptable par beaucoup, qui y voient un encouragement à l’impunité.

Cependant, l’arrivée au pouvoir de nouvelles autorités, sous la direction du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier Ministre Ousmane Sonko, pose un autre défi crucial : celui de la tentation de la vengeance. Si les accusations contre l’APR sont graves et méritent une enquête approfondie et des actions en justice, le nouveau gouvernement doit résister à la tentation de s’engager dans une chasse aux sorcières. Les priorités du pays sont ailleurs : bâtir un avenir radieux et prospère, garantir la stabilité, et répondre aux attentes du peuple qui a placé sa confiance en ces nouvelles autorités.

S’enliser dans un cycle de règlements de compte politiques pourrait détourner l’attention des véritables enjeux, diviser davantage la nation et entraver le développement. Certes, la justice doit suivre son cours et les responsables de toute forme de forfaiture criminelle doivent rendre des comptes. Mais cette démarche doit s’inscrire dans le respect de l’État de droit, sans esprit de revanche. Le nouveau pouvoir doit démontrer sa capacité à transcender les clivages du passé et à se concentrer sur la construction d’un Sénégal uni et fort.

En somme, l’APR doit impérativement « surveiller ses arrières » face à la gravité des accusations qui pèsent sur elle. Quant à Pastef, tout en garantissant que la justice soit rendue, il doit privilégier la stabilité et la construction nationale plutôt qu’une vengeance qui risquerait de freiner l’élan de renouveau du pays. Le véritable succès du nouveau régime résidera dans sa capacité à instaurer une justice équitable tout en orientant toutes ses énergies vers le progrès et l’unité.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn