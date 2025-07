Mady Touré : 7 axes pour révolutionner le football sénégalais (Par Mamadou Biguine Gueye)

À l’approche de l’élection du président de la Fédération Sénégalaise de Football prévue le 2 août prochain, Mady Touré, fondateur de Génération Foot, a fini de dévoiler un ambitieux programme articulé autour de 7 axes majeurs. Objectif principal : transformer en profondeur le football sénégalais, en misant sur la gouvernance, la formation et le développement durable.

Axe 1. Gouvernance transparente et participative

Mady Touré promet une fédération plus ouverte, avec des prises de décision collégiales, un audit annuel indépendant et une gestion financière rigoureuse.

Axe 2. Développement des championnats locaux

Il ambitionne de professionnaliser la Ligue 1 et la Ligue 2, d’améliorer les calendriers et de mieux structurer les clubs pour augmenter leur compétitivité.

Axe 3. Relance du football amateur et des zones rurales

Une attention particulière sera accordée aux ligues régionales, aux écoles de football et à la redynamisation des compétitions inter-écoles et inter-villages.

Axe 4. Modernisation des infrastructures

Il propose un plan d’investissement dans les stades, pelouses synthétiques, centres médicaux et outils de performance, en partenariat avec l’État et le privé.

Axe 5. Formation des cadres et encadreurs

Des programmes de certification pour entraîneurs, arbitres, dirigeants et préparateurs physiques seront instaurés, avec l’appui d’experts nationaux et internationaux.

Axe 6. Promotion du football féminin

Mady Touré entend accorder plus de moyens et de visibilité au football féminin, avec des compétitions régulières et un encadrement professionnel.

Axe 7. Insertion socioprofessionnelle des jeunes

Enfin, il veut créer des passerelles entre football, éducation et emploi, pour offrir un avenir aux jeunes joueurs, qu’ils percent ou non dans le sport de haut niveau.

Avec ces engagements, Mady Touré se présente comme l’homme du changement, fort de son expérience dans la formation de talents comme Sadio Mané. Les acteurs du football où qu’ils se trouvent, ont l’occasion en or de marquer cette fois-ci le but de la victoire, laquelle sera celle de la transformation systématique de ce sport que notre peuple aime tant.

À ce propos, pourquoi les ligues doivent voter Mady Touré ?

C’est d’abord un homme de terrain, pas de bureau.

Mady Touré n’est pas un dirigeant détaché de la réalité. Il a vécu et investi dans le football local. En créant Génération Foot, il a prouvé qu’il sait transformer des structures modestes en centres d’excellence. Il comprend donc les besoins réels des ligues régionales : infrastructures, formation, accompagnement.

Ensuite il a un projet clair pour les ligues rurales et amateurs,

contrairement à des promesses vagues souvent faites en période électorale, Mady Touré propose un plan concret pour aider les petites ligues : relance des compétitions locales, dotations en matériel, soutien logistique, formation des dirigeants locaux et valorisation du football de terroir.

Enfin il fait preuve d’un engagement fort pour la décentralisation puisque

sous sa présidence, la fédération ne sera plus Dakar-centrée. Les ligues auront voix au chapitre, avec une répartition équitable des ressources et une représentation renforcée dans les instances décisionnelles.

Touré se présente donc comme une opportunité historique de rupture étant donné que le football sénégalais a stagné dans certaines pratiques : clientélisme, manque de transparence, oubli des petites ligues. Mady Touré incarne une rupture avec ce système, pour instaurer une nouvelle gouvernance plus juste et respectueuse des réalités régionales.

Oui, le modèle Génération Foot est une illustration vivante considération entre autres

Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Pape Matar Sarr… autant de talents formés dans un modèle basé au Sénégal, mais tourné vers l’élite mondiale. Ce modèle peut être reproduit dans d’autres régions grâce à un vrai leadership fédéral.

Mady Touré montre toujours une écoute sincère des ligues car il a déjà entamé un dialogue franc avec les ligues. Sa tournée nationale n’a fait que renforcer cette attitude. Il ne promet pas des miracles, mais s’engage à travailler avec elles, pas au-dessus d’elles.

En définitive, appropriez vous ce message, chers dirigeants des ligues :

Ne votez pas pour la continuité des promesses non tenues. Votez pour un projet, une vision, un homme qui vous connaît et vous respecte. Mady Touré, c’est la chance d’un renouveau inclusif et durable du football sénégalais !

Mamadou Biguine Gueye

Journaliste consultant