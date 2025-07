Un ado de 16 ans tue une jeune femme…sa cousine s’accuse à sa place

Les faits se sont déroulés mardi après-midi à Dole, dans le Jura. Vers 16H00, une jeune femme de 23 ans circulait à trottinette rue Charles Blind lorsqu’une BMW est arrivée en sens inverse et l’a percutée.

La victime est morte sur le coup. La berline allemande était occupée par quatre jeunes. L’un d’eux, une jeune fille, a tenté de convaincre les enquêteurs qu’elle était la conductrice.

Mais, rapidement, les policiers ont compris que ce n’était pas elle la conductrice, mais son cousin, âgé de 16 ans.

Le jeune mis en cause a été contrôlé négatif à l’alcool et aux stupéfiants. La vitesse et l’absence de permis de conduire pourraient être les principales causes l’accident.

L’adolescent a été mis en examen ce jeudi 24 juillet pour homicide routier, conduite sans permis et mise en danger par conducteur.

Le véhicule appartenait au père de l’un des passagers.

Source : F D