Ouverture de la 24ème édition de la FIARA au Cices ce lundi

Ouverture Officielle lundi 13 mai de la FIARA 2024 par le Ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de la Souveraineté Alimentaire (MAESA).

L’ouverture officielle de la 24ème édition de la Foire Internationale de l’Agriculture et des Ressources Animales (FIARA) au CICES par le Ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de la Souveraineté Alimentaire, Dr Mabouba Diagne est prévue ce Lundi 13 Mai 2024 à 17 heures au Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES)

Cette année le thème est axé sur « Le défi de la Souveraineté Alimentaire face au Changement Climatique « .

La Foire Internationale de l’Agriculture et des Ressources Animales (FIARA) est un évènement conçu et réalisé par les producteurs en vue de promouvoir les activités du Secteur Primaire et les stratégies et mécanismes d’accompagnement de la production et des innovations commerciales, techniques et technologiques.

Source FIARA