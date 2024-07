L’APR a un gros problème : ce n’est ni Diomaye ni Sonko…C’est

Face à la nouvelle équipe gouvernementale, l’ancien parti au Pouvoir, L’Alliance Pour la République (APR) de l’ancien président Macky Sall peine à s’opposer. Après avoir menacé le Premier Ministre (PM) d’une motion de censure à l’assemblée nationale, le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar de l’ancien régime fait des compromis avec le pouvoir actuel pour un réaménagement du règlement intérieur de l’Assemblée nationale pour permettre au PM de passer avec brio sa Déclaration de politique générale (DPG).

Instable dans ses décisions, l’APR est aussi secouée par des démissions en cascades. Plusieurs hauts cadres du parti ont tourné le dos à Macky Sall…Ils évoquent un problème majeur.

L’APR n’est plus ce parti captivant qu’on a connu il y a une dizaine d’années. Ce parti, jadis comme un aimant, est devenu répulsif. On observe « une série de démissions de grosses pointures dont les anciens ministres comme Doudou Ka, Cheikhou Oumar Hann, Abdou Latif Coulibaly et surtout la démission d’Aliou Sall, le propre frère utérin de l’ancien président de la République, qui était par ailleurs le tout-puissant maire de Guédiawaye et de l’Association des maires du Sénégal » selon le journal Le Témoin qui évoque la démission de « Amadou Ba qui était le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, même si son départ n’est pas encore officiel »..

Mais que se passe-t-il dans parti ? Quel est le réel problème de ce parti ?

Un de nos reporters a fait le déplacement jusqu’au siège de l’APR sur l’avenue Cheikh Anta Diop au niveau de Mermoz. Les locaux, naguère bruyant de monde, sont déserts. A part les vigiles et quelques bureaux ouverts dont ceux des administrateurs du Parti, le siège de l’Alliance Pour la République ressemble à un cimetière…Celui des éléphants. Impossible d’avoir aussi un interlocuteur au téléphone. Les responsables de l’APR se cachent-ils pour laisser mourir leur parti qui a régné pendant 12 années ? Notre infatigable reporter se rend chez un des responsables de l’APR, ancien maire de vile qui a élit domicile dans la capitale. Il accepte de nous parler mais exige l’anonymat.

« Depuis notre défaite au mois de mars dernier, synonyme de basculement dans l’opposition, l’APR (NDLR Alliance Pour la République) qui est dans l’opposition aujourd’hui connaît d’énormes problèmes. C’est n’est ni Diomaye ni Sonko qui pose problème au sein de notre parti. Le seul problème dans ce parti c’est Macky Sall. Celui qui a fondé le parti est l’unique problème du parti. Nous pourrions nous opposer comme tout parti politique qui perd le pouvoir. Mais non, ce n’est pas le cas » selon le responsable politique APR

Et pourquoi l’APR n’arrive-t-elle pas à s’opposer comme un parti normal ?

« Vous savez, Abdou Mbow et le porte-parole de l’APR, Seydou Gueye qui avaient fait une sortie virulente contre l’actuel parti au pouvoir, sont devenus inaudibles. Savez-vous pourquoi ? Ils ont reçu des consignes de la plus haute autorité de l’APR pour arrêter les invectives. C’est-à-dire que l’APR devient en quelque sorte un parti de contribution et non un parti d’opposition selon le bon vouloir du grand Patron qui est bien installé au Maroc et tire les ficelles. Si l’APR ne s’oppose plus, c’est en partie à cause de lui. Il ménage le parti au pouvoir. Même la polémique sur la DPG a disparu. Et c’est aussi lui la cause des démissions ». ajoute le responsable du parti.

Enfin le nom du responsable de la situation chaotique que vit l’Alliance pour la République est lâché. Macky Sall est le seul responsable. Selon un autre militant rencontré dans les environs du siège, « il est inadmissible pour un fondateur du parti de ne pas respecter ses militants et sympathisants et de les prendre pour des moutons de Panurge ». Macky Sall est accusé par tous comme étant celui qui enfonce l’APR dans les abîmes.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn