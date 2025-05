Scandale Covid et rapport Cour des comptes…Macky esseulé face à Pastef

Macky Sall et son régime sont sous le feu des projecteurs depuis l’arrivée au pouvoir du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). La publication de certains rapports ont révélé un véritable carnage sous le défunt régime. Les nouvelles autorités ont lancé une vaste traque pour récupérer les milliards volés. Certains malchanceux sont déjà en prison. Macky, himself, semble être dans le viseur du régime. Face au danger qui plane sur lui, il est sans défense.

Les 1000 milliards du Covid-19 continuent de faire des victimes. Artistes, animateurs, hauts fonctionnaires…font face à la justice sénégalaise. Plusieurs personnalités sont soupçonnées de malversations dans l’utilisation d’un fonds dédié à la lutte contre le Covid-19 entre 2020 et 2021. Baptisé «Force Covid-19», il était financé par l’Etat sénégalais et des bailleurs pour un montant de 1.000 milliards de francs CFA. Dans un rapport d’audit publié en décembre 2022, la Cour des comptes a relevé plusieurs irrégularités dans la gestion de ce fonds, comme des surfacturations à hauteur de 2,7 milliards de francs CFA dans l’achat de riz destiné aux ménages défavorisés.

Selon le procureur Ibrahima Ndoye, 27 personnes ont été auditionnées entre mercredi 16 avril et le jeudi 17 avril, dont 26 ont été inculpées puis libérées sous caution. Près de 260 millions de francs CFA ont également été récupérés. Ces personnes sont poursuivies pour «détournement de deniers publics, escroquerie, concussion et corruption»,a précisé le procureur général, Mbacké Fall, lors de leur dernière conférence de presse. Cinq (5) anciens ministres sont également impliqués dans cette affaire de fonds Covid-19.

Leur cas sera examiné par l’Assemblée nationale qui se prononcera ou non sur d’éventuelles poursuites devant la Haute Cour de justice, seule juridiction habilitée à juger le président et les ministres. Mais beaucoup estiment que l’ancien président de la République doit aussi être convoquée devant cette Cour. Les défenseurs de cette théorie estime qu’il ne pouvait y avoir tout ce carnage financier sans qu’il ne soit au courant. Ce d’autant plus que Macky avait déclaré avoir mis son coude sur certains rapports.

Dans une récente sortie, Mamadou Lamine Diallo a fortement critiqué la gestion des fonds Covid-19 par l’ancien président Macky Sall. Il rappelle qu’un rapport de la Cour des Comptes fait en 2022, sous le régime de Macky, montre de gros problèmes. Selon lui, le nouveau gouvernement a juste envoyé ce dossier à la justice, contrairement à ce qu’avait fait Macky Sall. Il trouve choquant l’ampleur de l’argent volé, surtout pendant le confinement. Il pense que de nombreux ministres étaient impliqués et que Macky Sall et son parti (APR) sont politiquement responsables.

Pendant que Macky joue à l’envoyé spécial du Sénégal, son fils est dans le viseur de la justice. Amadou Sall est convoqué par le Parquet financier pour le mardi 7 mai prochain. Il est cité dans un transfert jugé douteux de 10 milliards de FCFA en lien avec Woodrose Investment Ltd, une société basée en Côte d’Ivoire. Le nom de cette entreprise apparaît dans le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), qui a déclenché une série d’enquêtes sur des flux financiers suspects.

Face à toutes ses accusations, Macky Sall se retrouve bien seul. Rares sont les voix qui osent prendre sa défense. Au sein de son parti, beaucoup font profil bas. D’anciens ministres, d’anciens présidents d’institutions…ont tous déserté le terrain. Mirés dans un silence de cimetière, ils laissent leur ancien patron se faire torpiller. Alors qu’ils ont tout pour défendre leur bilan. Malheureusement, leur silence ne fait que confirmer les nouvelles autorités dans leur théorie.

Pour faire bonne figure, l’Alliance Pour la République (APR) a produit un contre rapport pour se laver à grande eau. Mais avec cette traque lancée par le nouveau régime, il faudra plus que celà pour se sortir de ce guêpier. Et Macky Sall sera le premier à en payer le prix fort. Si la communication de Pastef passe, il perdra toute son influence à l’international !

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn