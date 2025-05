Manifeste du 1er mai : Le FGTS/B menace de boycotter tous les comités de dialogue social

Manifeste du 1er Mai 2025

Considérant au plan mondial d’une part le tragique et chronique conflit israélo-palestinien avec son cortège macabre de bombardements n’épargnant plus les hôpitaux, lycées, les ambulances, sous le nez et la barbe des puissances militaires étrangères complices pourtant capables de créer les conditions d’un retour éternel à la paix plus facile et plus humaniste que leur posture belliqueuse.

Considérant d’autre part la guéguerre froide mais périlleuse américano-sino-soviétique à côté de la guerre russo-ukrainienne dont les conséquences socio-économiques mondiales sont dramatiques. La FGTS/B appelle en ce 1er Mai 2025 à une introspection pour un véritable changement mondial de paradigme gage d’une paix durable et d’un développement socioéconomique intégré.

Considérant au plan africain le retrait des pays dits de l’AES de la CEDAO, important maillon de l’UA, aux conséquences incommensurables sur le projet d’affirmation de puissance économique de notre continent tant rêvé par les patriarches.

Considérant la morosité économique ambiante au Sénégal marquée par l’inflation, les licenciements massifs de travailleurs, la cherté des médicaments et produits essentiels de consommation courante, malgré les modiques subventions et les augmentations partielles de salaire happées par la récession mondiale rendant la vie de plus en dure pour les travailleurs et leurs familles.

Dans ce contexte quasi inédit, contrastant avec les nombreux espoirs pré et post alternance politique, malgré son score inédit de 10.20 aux dernières élections de représentativité des centrales syndicales, la FGTS/B réclame véhément non seulement sa victoire qui l’a classée 5ème puissance faîtière nationale dont le précurseur Sidya Ndiaye a toujours rêvé et exige son récépissé pour dissiper définitivement la confusion délibérément entretenue par l’administration du Travail après avoir rempli toutes les conditions d’obtention du sésame.

Néanmoins, victime de l’arbitraire, ostracisée et persécutée par certaines faîtières factices concurrentes ayant déserté le champ des luttes pour le pouvoir d’achat et le travail décent, la FGTS/B continue résolument son bonhomme de chemin en engrangeant de nouvelles adhésions d’organisations sectorielles. Elle poursuit le combat concomitamment pour la prise en charge optimale des revendications des travailleurs de tous les secteurs de la vie nationale sans exclusive, allant de l’éducation à la santé en passant par la Poste, les collectivités territoriales, le développement rural, par la cimenterie, le transport, les chantiers navales, la boulangerie, le bâtiment, les mines, l’industrie alimentaire, entre autres.

Au demeurant, la FGTS-B, encore zappée de la récente conférence sociale malgré la volonté de Son Excellence Monsieur le Président de la République et les instructions du Premier ministre pour une approche inclusive bien que « saluant le thème portant sur l’employabilité des jeunes » considère que les priorités se trouvent aussi dans la réduction du coût de la vie, socle de protection sociale et surtout la situation des retraités de tous bords. Pour ce faire, la fusion du Fonds National de retraite (FNR) avec l’Institut de Prévoyance Retraite (IPRES) et la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) en est une condition. La FGTS/B rappelle que la retraite n’est rien d’autre qu’une solidarité intergénérationnelle et non le conflit sachant que ce sont ceux qui sont en activité qui cotisent pour ceux qui sont en inactivité et à chacun son tour pour une pension idoine non avilissante parce que valorisante.

L’actualité, c’est aussi la signature du pacte de stabilité sociale proposé par le gouvernement aux organisations patronales et syndicales. La FGTS/B, classée 5ème faîtière nationale, par contre, est absente du processus à cause de manœuvres orchestrées par les « conservateurs du pacte » et leur complice, le Président du Haut Conseil du Dialogue social (HCDS). C’est pourquoi, la FGTS/B ne saurait être liée par un quelconque pacte avant d’avoir soldé le passif des sectoriels contenu dans les différents accords Gouvernement-Syndicats et n’exclut pas le boycott de tous les comités de dialogue social à tous les niveaux de toutes les branches d’activités.

Sacrifiant à la tradition, conformément à la feuille de route du 08 janvier 2025, la FGTS/B attache du prix à la mise en place des unités organiques décentralisées des syndicats sectoriels affiliés pour le portage de la 3ème voie syndicale dans la co-construction et la coresponsabilité dont le travailleur, notre raison d’être, constitue permanemment la centralité.

Enfin la FGTS/B souhaite bonne fête à toutes et à tous les travailleurs du monde avec une grande compassion pour les malades, les handicapés, les chômeurs, les déflatés, les licenciés, bref à tous ceux qui sont dans la précarité notamment dans les emplois temporaires dont le décret 2009 1412 du 23 décembre 2009 portant protection particulière des employés temporaires et obligations auxquelles sont assujetties les entreprises les régissant est constamment violé. Par ailleurs, la FGTS/B demande à l’Etat du Sénégal d’appliquer la convention 183 sur la protection sociale pour toutes les femmes travailleuses, et de la convention 100 et 111 sur la discrimination et l’égalité salariale et de ratifier et d’appliquer de la convention 156 sur les responsabilités familiales et de la convention 190 sur les violences faites en milieu de travail sans oublier la révision de la loi d’orientation agrosylvopastorale.

Vive le 1er Mai ! Vive la 3ème voie ! Vive la FGTS/B !