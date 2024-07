Bénin : un jeune homme risque 15 ans de prison pour avoir escroqué un malade

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a jugé mardi 23 juillet 2024, un jeune homme pour des faits d’escroquerie via internet. Le ministère public a requis à son encontre, une peine de 15 ans de prison et 20 millions d’amende.

Un jeune homme, la trentaine environ risque lourd dans une affaire d’escroquerie via internet à la CRIET. La victime dans le dossier, est une jeune dame souffrante au moment des faits. L’accusé l’aurait convaincu qu’il était en contact d’un parrain en Europe. Selon Banouto, à travers un faux compte Facebook, il a informé la jeune femme que le parrain en question lui a acheté une parcelle et qu’il était même en train de préparer un voyage. Ainsi, il a réussi à lui prendre beaucoup d’argent, puis il a disparu.

L’enquête ouverte après une plainte de la victime, a permis aux éléments du Centre national d’enquêtes numériques (CNIN), de l’interpeller et de placer en détention provisoire. C’est en ce moment que la victime découvre que c’est un ami de ses frères qui l’a arnaquée. Pour soutenir ses propos, elle a exhibé des images où l’accusé était en uniforme avec ses frères.

A la barre, le mis en cause n’a pas reconnus les accusations mis à sa charge. Mais les investigations de la CNIN l’indique comme l’auteur des déclarations derrières les faux comptes Facebook.

A son tour, la victime a déclaré devant le juge qu’elle était souffrante au moment des faits. Elle aurait passé une période difficile de grossesse après que l’accusé ait profité de sa générosité et de sa naïveté.

Sur la base de ces déclarations, le ministère public demande au juge de retenir le jeune homme dans les liens de la prévention et de le condamner à 15 ans de prison, et à une amende de 20 millions de francs CFA.

Et ce, conformément aux dispositions de l’article 566 du Code du numérique. Lequel stipule que « Les peines d’emprisonnement sont portées de dix (10) ans à vingt (20) ans et l’amende au quintuple de la valeur mise en cause sans qu’elle soit inférieure à vingt cinq millions (25 000 000) de francs CFA lorsque l’escroquerie est réalisée au préjudice d’une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l’âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l’auteur des faits ».

Le délibéré est renvoyé au 26 novembre 2024.

www.24haubenin.bj