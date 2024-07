Kenya : un politicien forcé de marcher sur une route boueuse qu’il a refusé de réparer

Un groupe de Kenyans a déclenché une conversation virale sur les réseaux sociaux en forçant un politicien à marcher sur une route boueuse qu’il essayait de traverser avec sa voiture après avoir échoué à la réparer.

L’incident, capturé dans une vidéo, a attiré une attention considérable sur Internet. Dans cette vidéo, on peut voir un groupe de Kenyans élever la voix et empêcher la voiture de l’homme politique de se déplacer. Les habitants, visiblement excédés par l’état déplorable de la route et le manque d’action de leur élu, ont décidé de lui faire subir les conséquences de son inaction.

La légende de la vidéo explique succinctement l’événement : « Des Kenyans forcent un homme politique à marcher sur une route boueuse après avoir échoué à la réparer. » Ce titre percutant résume bien la colère et la frustration des citoyens.

Dans la vidéo, le politicien, escorté par ses assistants, est contraint de marcher dans la boue. La scène illustre clairement la tension et la détermination des habitants, qui exigent des actions concrètes plutôt que des promesses vides.

La vidéo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant des milliers de réactions et de partages. Dans la section des commentaires, les internautes ont exprimé un large éventail de réflexions. Certains ont applaudi l’initiative des citoyens, la considérant comme une forme légitime de protestation et un moyen efficace de tenir les politiciens responsables de leurs actions (ou inactions). D’autres ont exprimé leur désarroi face à la nécessité de telles mesures pour obtenir des résultats concrets.

Cet événement souligne un problème plus large de gouvernance et de responsabilité en politique. Alors que les infrastructures continuent de poser des défis importants, les citoyens utilisent les réseaux sociaux comme un outil puissant pour amplifier leurs voix et exiger des comptes.

Source AM