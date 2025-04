Le lutteur Franc agressé à Pikine…sa voiture saccagée

Le monde de la lutte sénégalaise est une fois de plus secoué par un acte de violence qui n’a rien à voir avec l’essence de ce sport noble. Franc, lutteur respecté et originaire des Parcelles Assainies, a été violemment agressé à Pikine par un groupe de malfrats, alors qu’il s’y rendait pour des raisons strictement personnelles.

Franc s’était rendu à Pikine dans un cadre privé, sans lien avec son activité sportive. Malheureusement, sa simple présence dans cette localité a suffi à attiser la colère de certains individus mal intentionnés, probablement influencés par l’approche de son combat contre Eumeu Sène, icône de Pikine, prévu pour la date du 5 août 2025. Franc a été attaqué, puis sa voiture saccagée par ces délinquants résidant à Pikine. Il ne s’agissait ni d’un face-à-face officiel, ni d’une provocation : juste un citoyen sénégalais en déplacement sur le territoire national.

Après cette attaque, Franc a brisé le silence avec un message fort, appelant à la retenue et au respect des valeurs de la lutte. « La lutte ne doit pas rimer avec la violence, c’est un sport noble, riche de valeurs, qui mérite d’être protégé », a-t-il déclaré avec fermeté. Il a tenu à préciser qu’il ne faisait que passer pour des motifs strictement personnels et que rien ne justifie un tel comportement.

L’agression de Franc est un signal d’alarme. Elle met en lumière les dérives qui menacent aujourd’hui la noblesse de la lutte . Ce sport, riche de traditions et porteur de valeurs de bravoure, d’honneur et de discipline, ne doit en aucun cas être dévoyé par des comportements barbares. Franc, en dénonçant cette agression avec calme et dignité, a montré l’exemple. Son appel à la paix doit être entendu et relayé, car c’est en protégeant l’esprit du sport que la lutte sénégalaise continuera de rayonner, au Sénégal comme au-delà des frontières.

Son message est clair : on ne doit pas confondre rivalité sportive et hostilité sociale. La lutte sénégalaise, au-delà du spectacle, est un vecteur de rassemblement, de respect et d’honneur.

Lutte TV