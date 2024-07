Revue de presse : Les JO et d’autres sujets à la UNE des journaux

Pour leur livraison de ce week-end, les quotidiens abordent des sujets très variés, qui vont de la fiscalité des entreprises à la participation de citoyens sénégalais à l’organisation des Jeux olympiques (JO) Paris 2024.

‘’La fermeture annoncée de la société Premier Bet Sénégal est une illustration de la situation critique des entreprises au Sénégal, qui sont asphyxiées par la pression fiscale’’, affirme L’Observateur.

‘’La fiscalité ne doit pas être un frein pour l’épanouissement des entreprises’’, dit l’un des spécialistes de la matière fiscale interrogés par le journal.

Un autre expert de ce domaine observe qu’‘’il y a un problème d’équité fiscale’’ au Sénégal.

‘’Il n’y a pas une répartition équitable de la charge. Si chacun payait sa juste part, il n’y aurait pas de problème’’, analyse le même spécialiste.

Le Quotidien annonce le report d’une réunion du conseil d’administration du Fonds monétaire international avec le ministre sénégalais des Finances et du Budget, Cheikh Diba. Explication du journal : ‘’Le ministre des Finances et du Budget […] savait que des questions l’attendaient sur les causes et circonstances du dernier eurobond de 450 milliards de francs CFA auquel les partenaires n’étaient pas associés.’’

Le Quotidien déclare que ‘’le faux bond de Diba prive le pays, dans l’immédiat, d’un décaissement de 230 milliards de francs CFA, qui aurait été particulièrement bienvenu avant celui de décembre portant sur 109 milliards’’.

Libération annonce l’arrestation de cinq personnes à Bambey (centre), dans le cadre d’une enquête que mène la gendarmerie sur un financement du Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP).

Ces arrestations viennent s’ajouter à d’autres, précise le journal, selon lequel trois mandats de dépôt ont été décernés aux personnes concernées à la suite d’une information judiciaire confiée au doyen des juges de Thiès (ouest).

Une éventuelle ‘’refondation’’ de l’opposition sénégalaise

L’un des suspects a pris la fuite. Des commerçants font partie des mis en cause. Le financement litigieux du FONGIP a été exécuté par le Crédit mutuel du Sénégal, selon Libération.

Sud Quotidien s’intéresse à ‘’la grande épreuve de l’opposition’’ sénégalaise : la ‘’remobilisation’’ de ses militants pour les prochaines élections.

Le hic, c’est que les partis et coalitions de partis membres de cette opposition sont ‘’dirigés par des leaders à la cote de popularité fortement fragilisée bien avant même le scrutin présidentiel de mars 2024’’, note le journal.

Il évoque l’éventualité d’une ‘’refondation’’ des partis et coalitions de partis autour d’une ‘’nouvelle personnalité’’.

Sont concernés Rewmi de l’ancien Premier ministre Idrissa Seck, la coalition Taxawu Senegaal, dirigée par Khalifa Sall, un ancien maire de Dakar, le Parti socialiste d’Aminata Mbengue Ndiaye et l’Alliance pour la République d’Amadou Ba, selon Sud Quotidien.

WalfQuotidien craint qu’il y ait ‘’une recrudescence des départs de pirogues vers l’Europe’’, d’‘’ici à octobre’’.

Des embarcations transportant plus de 500 migrants ont été récemment ‘’interceptés’’ par la marine sénégalaise, affirme-t-il en titrant : ‘’Ça redémarre’’.

Le Soleil est sous le charme de Maïmouna Dièye. ‘’Rien n’égale le sourire solaire de la ministre de la Famille et des Solidarités. Pas même la magnifique vue panoramique sur l’île de Gorée et l’océan Atlantique de son bureau…’’ lit-on dans le journal.

‘’Son parcours sportif, militant et professionnel, son physique à la Aminata Mbengue Ndiaye lui assurent le coffre nécessaire pour bien mener un département ministériel dont le slogan est ‘pour un Sénégal de paix, juste, équitable, inclusif et prospère’’’, ajoute Le Soleil dans une interview-portrait de l’ex-maire de la Patte d’oie, une commune d’arrondissement dakaroise.

L’‘’horreur’’ règne dans les prisons sénégalaises, affirme L’As sur la base d’un rapport de l’Observatoire national des lieux de prévention de liberté.

Les conditions dans lesquels les détenus sont placés en ‘’cellule disciplinaire’’ sont ‘’incontestablement attentatoires à la dignité humaine et [à leurs] droits fondamentaux’’, écrit le journal en citant le rapport consacré à la situation des prisons en 2023.

Le journal Source A aussi a parcouru ce document. Il affirme, en le citant, que ‘’12.910 personnes privées de liberté [vivent] dans l’exiguïté et la promiscuité’’.

La vannerie, un métier d’homme ‘’confisqué’’ par les femmes

Bés Bi Le Jour s’est intéressé à la vannerie. Il consacre un dossier au rônier, qui produit la matière première des vanniers, et à ‘’la belle histoire des années 1970’’, une période où la vannerie était florissante.

De même raconte-t-il ‘’la revanche’’ de la vannière Rose Wade ‘’sur l’école’’ et la vie d’Aly Thiaw, l’‘’un des rares hommes encore dans la vannerie’’, un métier d’homme ‘’confisqué’’ par les femmes.

La participation des Sénégalais à l’organisation des JO de Paris fait la une du journal EnQuête, qui s’intéresse surtout aux ‘’talents sénégalais de l’ombre’’.

‘’Alors que le danseur franco-sénégalais Guillaume Diop a livré une prestation XXL devant les téléspectateurs du monde entier, ils sont nombreux ces jeunes et adultes sénégalais qui […] contribuent à la réussite des Jeux olympiques Paris 2024, dans la plus grande discrétion’’, lit-on dans le même journal.

En font partie les frères Guèye, Yénis Fabrice, Selim Alexandre et Skander Andréas, dont EnQuête raconte les parcours professionnels.

Le journal Stades évoque le parcours du Sénégal dans l’olympisme, de Tokyo 1964 à Paris 2024.

Pour cette année, ‘’le Sénégal fera son entrée en lice aux Jeux olympiques, ce samedi 27 juillet. Ils seront quatre athlètes à concourir pour espérer aller le plus loin possible dans la quête d’une deuxième médaille olympique après celle d’Amadou Dia Ba en 1988’’, résume-t-il.

La nageuse Oumy Diop prendra part aux séries du 100 m papillon, l’escrimeuse Ndèye Binta Diongue sera également en lice (éliminée au 1er tour ce samedi matin).

En canoë et kayak, le Sénégalais Yves Bourhis va entamer les compétitions, et Ibrahima Diaw prendra part aux préliminaires en simple. Il s’agit de tennis.

‘’Après un spectacle grandiose’’ à l’ouverture des JO, ‘’la chasse aux médailles lancée’’, titre Le Soleil, qui dit avoir été témoin d’une ‘’cérémonie hors du commun’’.

Source APS