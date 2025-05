Un geste rare et exemplaire : hommage au Président Moustapha Niasse et au premier ministre Abdoul Mbaye

Dans un contexte où le renouvellement des élites politiques reste un défi majeur, la décision du président Moustapha Niasse, Secrétaire général de l’Alliance des Forces de Progrès, et du Premier ministre Abdoul Mbaye, Président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail, de passer le relais à des responsables plus jeunes mérite d’être saluée avec la plus grande considération.

Ce geste, rare en Afrique, où les dirigeants ont souvent tendance à s’éterniser au pouvoir et à la tête des organisations, marque une véritable rupture. Il témoigne d’une vision éclairée, d’une lucidité politique et d’un engagement sincère en faveur de la relève générationnelle. À travers cette transition volontaire, ils démontrent qu’un leadership responsable ne se mesure pas à la durée, mais à la capacité d’inspirer et de préparer l’avenir.

En prenant cette initiative, Moustapha Niasse et Abdoul Mbaye posent un acte de progrès, un modèle que nombre de dirigeants gagneraient à suivre. Leur décision redonne espoir à la jeunesse politique et renforce l’idée qu’un renouvellement naturel et démocratique est possible sans qu’il ne soit imposé par la contrainte.

Je salue leur hauteur de vue et leur sens du devoir. Que leur parcours inspire notre génération dans son désir de porter les aspirations du peuple avec la même dignité et le même engagement.

Bara NDIAYE

Président du parti Forces Ouvertes pour la République et le Travail