La mauvaise Com de Pastef cause des problèmes à Diomaye-Sonko

Jusqu’à quand l’entourage du président Bassirou Diomaye Faye et du premier ministre Ousmane Sonko vont-ils continuer à être un problème ? Depuis que le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est au pouvoir, certaines personnes se sont investies de la mission de rendre la vie dure au régime. Leur communication est plus que catastrophique. Et cela nuit gravement au «PROJET». Ces personnes ne rendent pas services aux nouvelles autorités.

Le ministre de l’Énergie, Birame Souleye Diop, a récemment déclaré que le coût de l’électricité allait être ramené de 117 FCFA à 60 FCFA le kWh. Une information qui a vite fait le tour de la toile grâce aux relais de Pastef. De nombreux Sénégalais ont cru à une mesure qui entrerait bientôt en vigueur. Ce parce que les «influenceurs du PROJET» ont fait tourné l’information comme quelque chose d acquise par le nouveau régime. Un espoir qui a vite disparu devant la vérité des faits.

«La bonne information est que cette baisse n’est pas effective et qu’elle se fera en deux temps : en 2034 (au plus tard) de 175 à 80 FCFA le kwh en 2050 (au plus tard) de 80 à 60 FCFA. C’est très important quand on parle de baisse de fixer la période», a écrit le journaliste Ayoba Faye sur sa page Facebook. En effet, cette baisse n’est pas immédiate. Même si elle est salvatrice, elle s’inscrit dans une vision à long terme, inscrite dans la stratégie énergétique prévue dans l’Agenda national de transformation Sénégal 2025-2050. En français simple, c’est un processus qui va suivre son cours. Et non une décision immédiate.

La baisse est bien réelle. Mais xe n’est pas pour aujourd’hui. Alors beaucoup se demande la pertinence de cette sortie du ministre Birame Souleye Diop. L’excès de zèle dans la communication des membres de Pastef causent des problèmes au nouveau régime. Cette sortie du ministre ne fait qu’alimenter davantage la polémique. Nombreux sont les Sénégalais qui pensaient que le gouvernement était sur le point de résoudre un vieux problème. Hélas, ils sont obligés de garder leur mal en patience. Une déception qui ne dit pas son nom surtout que les «influenceurs du PROJET» les ont laissé croire le contraire.

Un bon communicant aurait conseillé au ministre Birame Souleye Diop de ne pas faire cette annonce. Tout simplement parce que c’est un long processus qui ne concerne pas encore les mesures urgentes. Malheureusement avec le nouveau régime, les sénégalais constatent une précipitation qui ne dit pas son nom. Les ministres et directeurs généraux de Pastef veulent coûte que coûte faire croire aux sénégalais que le régime, en une année, a fait mieux que Macky Sall.

«Moi, je ne comprends toujours pas certaines autorités du régime. C’était la même erreur de com avec la baisse des salaires et là, avec l’électricité. Effectivement, tout le monde en parle (ouff, le prix de l’électricité a enfin baissé…). Je ne vois aucune pertinence à annoncer des choses, surtout quand on s’y prend si mal, qui ne se dérouleront que dans 5, 10, 15 ans. Certains patriotes aussi sont à blamer. Leur zèle n’aide pas le projet. Nous avons une presse et des opposants irresponsables et qui excellent dans la manipulation donc…on gagnerait à être prudent dans la communication», a commenté un Pastéfien sur Facebook.

Et il n’a pas tort d’insister sur la communication. C’est l’un des plus grands défauts du régime actuel. Le président Bassirou Diomaye Faye, le premier ministre Ousmane Sonko et leur gouvernement doivent s’entourer de bons communicants. Depuis que le Pastef est au pouvoir, il ne se passe plus un seul jour sans qu’une autorité ne fasse parler de lui. Au lieu de s’entourer de professionnels, ils ont misé sur des «tiktokers» et des «influenceurs» pour passer leurs messages. Sauf que ces hommes et femmes n’excellent qu’en une seule chose : copier-coller. Ce qui fait que s’il y’a une erreur dès le départ, les apprentis communicants tombent dans le piège.

Il est temps pour les nouvelles autorités de parfaire leur communication. Les nombreuses erreurs risquent de leur causer de nombreux problèmes. Les sénégalais attendent des solutions concrètes. Et non des personnes qui leur vendent un rêve utopique. Le véritable «took mouy dokh» c’est dans le Pastef. Des jeunes munis de leur téléphone passent leur temps à faire copier-coller. Un véritable danger pour la communication gouvernementale !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn