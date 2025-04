Ansoumana DIONE alerte sur l’avènement des grands malades mentaux au Sénégal.

Le Journal l’Observateur, dans sa parution de ce samedi 05 avril 2025, a fait état de trois évènements, les uns plus douloureux que les autres. Malades dangereux – Quand la folie vire au drame : c’est l’un des titres dudit quotidien. Il s’agit d’un drogué notoire qui poignarde deux personnes à Guédiawaye, avant d’être arrêté. A Linguère, un homme décapite sa cousine et lui sectionne les seins. Et, à Mbour, un homme égorge devant son fils, sa femme anciente de neuf mois. Attention, toutes ces barbaries sont survenues après le double meurtres perpétrés à la veille de la fête de Korité, par un étudiant malade mental qui a tué, à coups de briques, deux personnes sur l’axe Saint-Louis et Louga.

En vérité, nous n’avons jamais cessé d’alerter sur un grave phénomène que nous appellons l’avènement des grands malades mentaux. Il s’agit de personnes ne jouissant pas de toutes leurs facultés mentales, qui causent des actes délictuels, comme le Journal l’Observateur les a qualifiés de malades dangereux. Désormais, aucun citoyen n’est en sécurité au Sénégal. Car, ces faits gravissimes, survenus dans notre pays, peuvent arriver à n’importe qui. Malgré l’ampleur et la gravité de ces évènements douloureux qui endeuillent jusqu’ici notre nation, personne n’a entendu une seule autorité élever la voix pour rassurer les citoyens ou prendre des mesures pour prévenir ces catastrophes.

Si nous ne nous arrêtons pas pour prendre à bras le corps ce problème de la Santé Mentale au Sénégal, nous allons tous le regretter. Présentement, le seul débat qui s’impose à notre pays, c’est celui de la gestion efficiente et efficace de cet élément essentiel et indissociable de la Santé. Les citoyens sénégalais sont en danger et malheureusement cette urgence ne semble pas intéresser nos autorités. La presse ne cesse de jouer pleinement sa partition pour que des solutions puissent être trouvées au grand bonheur de l’ensemble de la population. En fait, le danger par rapport à ce vaste phénomène des malades mentaux, ne fait plus l’objet d’aucun doute, d’où l’intérêt d’agir en conséquence.

Le 05 avril 2025,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)