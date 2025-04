Sonko…un «bagarreur» à la primature renforcé par son président

Une prouesse politique, c’est que le tandem Diomaye-Sonko a réussi. À la surprise générale, Bassirou Diomaye Faye a été élu président de la République. Pour mener à bien le PROJET, il a choisi Ousmane Sonko comme premier ministre. Tous les deux ont la lourde tâche de concrétiser les promesses qu’ils ont faites aux sénégalais. Pour y arriver, les deux membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) peuvent compter l’un sur l’autre. Diomaye ne cesse de faire comprendre à qui veut l’entendre qu’il place une confiance sans faille en son chef du gouvernement.

Si cela ne dépendait que de la volonté de certains opposants, le tandem Diomaye-Sonko n’existerait plus. Beaucoup d’entre eux parlent de dualité au sommet. Selon leur raisonnement, l’actuel locataire du Palais doit s’affirmer davantage. Ces hommes et femmes estiment que l’actuel premier ministre est en train de faire de l’ombre au Président élu par plus de 54% des sénégalais. S’ils réagissent ainsi, c’est parce que c’est le leader de Pastef qui est plus en vue dans les médias. À lui tout seul, Sonko occupe toute la communication du nouveau régime.

Une situation qui semble ne pas déranger le Président de la République. À chaque fois que Diomaye à l’occasion de parler à la presse, il ne manque pas de faire comprendre que ce tandem est indissociable. Pour en avoir le cœur net, il suffit de réécouter le face à face qu’il a accordé à la presse sénégalaise, après la célébration de la 65 édition de la fête de l’indépendance. « Je veux un Premier ministre super fort, n’en déplaise à ses détracteurs », a-t-il déclaré avec fermeté, en soutien clair à son chef du gouvernement, Ousmane Sonko.

Pour le président Bassirou Diomaye Faye, ce choix ne relève pas d’un simple calcul politique ou d’un lien personnel. « Ma position sur la question ne découle pas uniquement du profil de mon mentor politique Ousmane Sonko, mais d’une conviction profonde, forgée bien avant mon accession au pouvoir », a-t-il expliqué. Des propos qui ne plairont sûrement pas à certains opposants qui pensent que Diomaye ne devrait pas laisser le leader de Pastef avoir certains pouvoirs. Mais le l’actuel locataire du Palais est toujours sur la logique. Et ce n’est pas la première fois qu’il adoube Sonko.

Lors de son premier face à face avec la presse, en tant que président de la République, Diomaye avait souligné la confiance qu’il accorde en son Premier ministre. Il l’avait même décrit comme étant le meilleur des Premiers ministres de l’histoire du Sénégal. «Je suis très serein, car j’ai le meilleur des Premiers ministres de l’histoire du Sénégal », avait-il déclaré. Loin de s’en arrêter là, Diomaye souhaite même voir le patriote en chef le succéder en 2019. «J’ai évolué pendant 10 ans sous son ombre avec loyauté, je l’encourage à non pas à lorgner le fauteuil présidentiel, mais à regarder le fauteuil. Il mérite le fauteuil présidentiel, car il s’est beaucoup sacrifié pour le Sénégal. Il a les compétences et les capacités pour mener le pays de l’avant», avait expliqué le Président.

Avant de clarifier sa relation avec Ousmane Sonko dans le cadre de leurs rôles respectifs. «Celui que tu voulais qu’il soit président de la République, s’il devient maintenant Premier ministre, c’est bénéfique. Mon estime ne changera en rien sur sa personne. J’étais sous son ombre, aujourd’hui, je suis son supérieur puisque je suis le président de la République. Ce n’est pas un problème. Constitutionnellement, le Premier ministre n’est pas puissant », avait-il soutenu. Le duo Diomaye-Sonko semble résister aux réalités politiques.

Ce qui fait dire à quelqu’un comme Thierno Bocoum que le Président Bassirou Diomaye Faye «doit assumer pleinement son rôle et éviter un bicéphalisme au sommet de l’État, car cela nuirait à l’équilibre des pouvoirs et à leur cohérence. Un risque de dualité et de querelles d’autorité au sein d’un même pouvoir serait fatal pour notre jeune nation». Mais qu’est ce qui pourrait pousser autant un Président élu à vouloir donner plein de pouvoir à son premier ministre ?

La réponse serait peut-être dans la personnalité de Ousmane Sonko. Depuis qu’il est apparu dans l’espace politique, il est peint comme un bagarreur. Il n’a jamais laissé de marge de manœuvre à ses adversaires. Sonko a réussi là où beaucoup d’opposants ony réussi. Après une grande révolution, il a fait tomber Macky Sall et sa machine politique, Benno Bokk Yakaar. Sonko a aussi réussi à faire de son ancien numéro 2 le cinquième Président de la République.

Une situation qui pourrait expliquer le pourquoi de cette loyauté de Bassirou Diomaye Faye. Mais les nouvelles autorités doivent éviter de s’accaparer tout le pouvoir. Le tandem doit faire en sorte de matérialiser la rupture tout en évitant un gardant intact les pouvoir qui reviennent au chef de l’État.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn